One UI 8 Beta vyzradila, jak má vypadat trojnásobná skládačka Galaxy G Fold

Samsung chystá trojitě skládací telefon Galaxy G Fold. V systému One UI 8 se objevila animace, která potvrzuje konstrukci se dvěma panty a třemi díly.

Futuristická skládačka od Samsungu

Již za necelý týden se dočkáme nových skládacích telefonů od Samsungu, modelů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7. Jedná se o víceméně tradiční přístroje s již zaběhlou konstrukcí, nicméně vývoj v segmentu skládacích telefonů nepolevuje a výrobci se snaží přijít s novými řešeními.

Do hry se tak dostávají trojnásobné skládačky, které se, navzdory svému jménu, skládají nadvakrát. Mají dva panty a jejich vnitřní displej se skládá ze tří segmentů. Prvním telefonem v rámci tohoto nového segmentu se stal Huawei Mate XT a další přírůstek připravuje právě Samsung.

O modelu, který by se měl jmenovat Galaxy G Fold, se mluví již nějakou tu dobu a nyní se o něm dozvídáme několik dalších informací. Evidentně je opravdu v přípravě, protože zmínka o něm byla aktuálně nalezena v beta verzi novém systému One UI 8.

Možná podoba skládačky Samsung Galaxy G Fold | foto: Android Authority

Opravdu pořádná skládačka

V rámci beta verze nového systému One UI 8, který bude vycházet z Androidu 16, byla objevena nová animace umístění NFC čipu ve skládačce, která se evidentně skládá ze tří částí. Je tedy jasné, že se jedná o trojnásobnou skládačku Galaxy G Fold.

I když se první trojnásobnou skládačkou stal již zmíněný model Mate XT od Huawei, verze od Samsungu bude svým způsobem také první. Nabídne totiž jinak pojatou konstrukci s dvojicí displejů v podobě velkého panelu uvnitř a venkovního, který bude mít tradiční velikost.

Mate XT nabízí jen jeden velký displej, který se skládá tak, že jedna jeho třetina plní v zavřeném stavu funkci venkovního panelu. Galaxy G Fold nabídne pojetí, jako klasické skládačky se samostatným krycím displejem a konstrukce se bude skládat směrem dovnitř.

Možná podoba skládačky Samsung Galaxy G Fold | foto: Android Authority

Jak bude Galaxy G Fold fungovat?

Vzhledem k tomu, že se bude konstrukce této skládačky skládat kompletně směrem dovnitř, je jasné, že jeden pant bude muset být větší. Jako první se bude skládat levá strana s menším pantem a až poté pravá část se zadním fotoaparátem, která obsahuje větší pant.

Ten je větší z toho důvodu, že se musí zavřít o jednou tak vysokou konstrukci, protože levá část je již složena. V rámci One UI 8 byla dokonce nalezena animace, která varuje uživatele před složením v opačném pořadí. To by totiž mohlo vést k poškození celé konstrukce.

Za zmínku stojí i to, že v označení těchto animačních souborů se nikde nenachází zmínka o zařízení Galaxy G Fold, ale namísto toho se vyskytuje slovo Multifold 7. Je ale možné, že se jedná o interní označení telefonu a ten se ve finále bude jmenovat jinak.

Galaxy G Fold je možná blíž, než si myslíme

Samsung tuto skládačku v rychlosti ukázal na roadmapě v rámci poslední akce Galaxy Unpacked, nicméně oficiálně ji prozatím nepotvrdil. Samozřejmě se neví, kdy se jí dočkáme, ale je klidně možné, že další indicie dorazí na premiéře modelů Fold 7 a Flip, která se odehraje 9. července 2025.

Zdroj: Android Authority