Odlehčený vlajkový model za příznivou cenu? Letošní vivo X200 je zajímavou volbou

Vivo X200 spojuje elegantní vzhled, odolnost IP68 a výkon vlajky. Díky baterii 5800 mAh a fotoaparátu ZEISS zvládne práci i zábavu naplno.
Odlehčená vlajka s velkými ambicemi
Vivo X200, menší sourozenec modelu X200 Pro, ukazuje, že špičkový výkon nemusí být jen pro ty nejdražší telefony. I přes označení „odlehčený“ působí prémiově a nabízí funkce, které uspokojí i náročné uživatele.
Pod kapotou pracuje nejnovější MediaTek Dimensity 9400 vyrobený 3nm technologií. Tento čipset poskytuje výkon srovnatelný s nejdražšími vlajkovými loděmi a zvládne multitasking, hry i úpravy fotek bez zaváhání.
K dispozici je až 16 GB RAM a rychlé úložiště UFS 4.0 s kapacitou až 1 TB. Díky tomu získáte kombinaci bleskových reakcí, plynulého chodu a obrovského prostoru pro aplikace, hry i multimédia.
Energie, která vydrží
O dlouhou výdrž se stará 5800mAh baterie s technologií semi-solid, odolnou i vůči mrazům do -20 °C. Spolu s úsporným čipsetem nabízí spolehlivý chod a 90W nabíjení doplní energii během chvilky.
Fotoaparát, vyvinutý ve spolupráci se značkou ZEISS, patří k hlavním tahákům. Trojice 50Mpx snímačů zahrnuje hlavní objektiv s OIS, teleobjektiv s 3× zoomem a ultraširoký objektiv pro panoramata.
ZEISS T Coating minimalizuje odlesky a zvyšuje kontrast, což oceníte při focení při západu slunce i v noci. Díky tomu snímky působí čistě, s realistickými barvami a ostrými detaily.
Kreativní nástroje pro fotografy
Software fotoaparátu nabízí speciální režimy pro různé situace. Telephoto Stage Mode se hodí na koncerty, Super Landscape Mode na panoramata a portrétní režimy simulují práci s profi objektivy.
Noční režim dokáže i v minimálním světle vykouzlit jasné a ostré snímky bez výrazného šumu. Přední 32Mpx kamera se postará o selfie i videohovory s kvalitou, která obstojí i při slabém osvětlení.
Displej telefonu je 6,67” AMOLED s rozlišením 2800 × 1260 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4500 nitů. Podpora HDR10+ zaručuje věrné barvy a sklo Schott Xensation Alpha přidává odolnost.
Luxusní provedení i odolnost
Navzdory velké baterii si vivo X200 zachovává tenký profil a elegantní vzhled kombinující sklo a hliník. Působí luxusně a díky certifikaci IP68 se nezalekne ani vody či prachu.
Ultrazvuková čtečka otisků prstů integrovaná v displeji pak zajišťuje pohodlné a bezpečné odemykání v každé situaci. Telefon je tak připravený jak do přírody, tak do každodenního městského provozu.
Vivo X200 Pro startuje na 27 990 Kč, ale právě model X200 je cenově nejzajímavější. Přináší vlastnosti vlajkové lodi už od 15 990 Kč, a to v elegantním titanovém provedení.