Nový patent od Applu vás posadí na zadek. iPhone jako ultimátní ovladač?

Apple si patentoval revoluční funkci, která umožní ovládat zařízení gesty. iPhone či Apple Watch by mohly fungovat jako kouzelnická hůlka budoucnosti.

Apple si patentoval sci-fi funkci

Apple má nový patent, který naznačuje, že by se iPhone (nebo jiný Apple produkt) mohl stát univerzálním ovladačem pro všechna zařízení kolem nás. To znamená, že bychom mohli jediným gestem ovládat televizi, zapnout rychlovarnou konvici nebo si třeba pustit hru na iPadu.

Koncept připomíná něco mezi kouzelnickou hůlkou a futuristickým sci-fi filmem. Ačkoliv dnes už iPhone zvládne odemykat auto nebo fungovat jako dálkové ovládání pro televizi, přední technologická společnost Apple chce zajít ještě mnohem dál.

Patent nazvaný „Controlling Electronic Devices Based On Wireless Ranging“ popisuje, jak by zařízení dokázalo rozpoznat, co přesně chceme ovládat, a automaticky provést námi požadovanou akci. Patent se sice nezmiňuje přímo o iPhonu. Mluví jen všeobecně o bezdrátovém komunikačním zařízení, což může znamenat také iPad nebo Apple Watch. Klíčová je ovšem myšlenka. Uživatel jednoduše ukáže na zařízení, které chce ovládat, a technologie se postará o zbytek.

Apple iPhone 16 Pro Max | foto: Luboš Srb

Jak by to mělo fungovat?

Nejdřív zařízení rozpozná, že chcete něco udělat. Pak by mělo určit, na který přístroj míříte, a to bez jakéhokoliv manuálního párování. Zní to jako magie, ale pravděpodobně v tom bude hrát roli kombinace AI, různých senzorů a vzdálenostních měření. Je možné, že bude systém analyzovat, který objekt je nejblíž, a na základě kontextu chytrá AI odhadne, co přesně chcete provést.

Pokud toto Apple dotáhne k dokonalosti zabezpečení a soukromí, mohla by tato funkce zásadně změnit způsob, jakým komunikujeme s technikou. Patent navíc naznačuje, že zařízení bude schopné odemykat přístroje na dálku, aniž by se jich uživatel musel dotknout.

Kdy se dočkáme?

Na druhou stranu, ne všechny patenty se promění v reálné produkty. Koncept ovládání věcí gesty se už dříve objevoval, ale zatím se neuchytil. Konkurence navíc nespí. Samsung má například patent k prstenu Galaxy Ring, který by mohl nabízet podobné funkce, ale v praktičtější podobě prstenu. Bude zajímavé sledovat, zda se Apple rozhodne tuto technologii skutečně přivést k životu, nebo skončí jen jako další futuristická vize.