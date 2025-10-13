Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií

Xiaomi uvedlo na trh nový tablet za cenu lehce přes 6 tisíc přináší výbavu z vyšší třídy, obří 12 000mAh baterii i prémiové hliníkové tělo.
Nejlevnější tablet s obří 12 000mAh baterií
Xiaomi má nový skvělý tablet, který nevychází vůbec draho, a přitom nabízí výrazně lepší výbavu než jeho dražší konkurenti. Nový Redmi Pad 2 Pro se navíc díky ceně jen lehce přes 6 tisíc stává absolutně nejlevnějším tabletem s obří 12 000mAh baterií. V prvních dnech ho koupíte se zaváděcí slevou, a ještě k němu dostanete ochranné pouzdro zdarma.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro navazuje na svého úspěšného předchůdce, ale přináší hned několik zásadních vylepšení. Tím hlavním je delší výdrž díky výrazně větší baterii, jejíž kapacita narostla z původních deseti na 12 000mAh. Rozměry tabletu se přitom téměř nezměnily. Výkon nabíjení zůstal na 33W, nově ale přibylo 27W reverzní nabíjení, což znamená, že přímo z tabletu můžete bezdrátově dobíjet smartphone, chytré hodinky nebo třeba bezdrátová sluchátka.
Čtyři reproduktory a hliníkové tělo
Vzhledem k nízké cenovce nabízí Redmi Pad 2 Pro i solidní displej – 12,1palcový IPS se 120Hz obnovovací frekvencí a podporou Dolby Vision, který je ideální jak na sledování filmů, tak i na hraní her. To ostatně potvrzuje i čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos. O slušný výkon se stará čtvrtá generace Snapdragonu 7s, který doplňuje 6GB/128GB, respektive vyšší 8GB/256GB paměť s možností rozšíření pomocí SD karty.
Navzdory nízké ceně 6 291 Kč (běžně 6 990 Kč), která platí pouze do 26. října, nepůsobí nový Redmi Pad 2 Pro nijak lacině, naopak. Tělo tabletu je totiž kompletně hliníkové a je tak prémiovější než jiné tablety ve stejné cenové relaci. Xiaomi navíc k tabletu nabízí i originální pouzdro s klávesnicí, které vám ho v podstatě promění na notebook, a do 26. 10. vám k novince přihodí flipové pouzdro v hodnotě šesti stovek zcela zdarma.