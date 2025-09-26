Nový iOS 26 trápí část uživatelů. Občas nefunguje vyhledávání v kalendáři

Nový iOS 26 není bez problémů. Uživatelé hlásí chyby při vyhledávání v kalendáři. Apple o potížích ví a slibuje nápravu v nadcházejícím updatu.
iOS 26 není po chuti všem
Apple udělal letos velké změny ve svém portfoliu nejenom v rámci hardwaru, ale i softwaru. Nový iOS 26 je poměrně kontroverzní záležitostí, a to ne pouze kvůli novému a ne úplně přehlednému designovému stylu Liquid Glass. Není zcela bez chyb a to se samozřejmě uživatelům nelíbí.
Sytém iOS funguje většinou velmi dobře, ale čas od času umí zklamat v základních oblastech, kde by to člověk opravdu nečekal. Typickým příkladem jsou nefunkční budíky, což je věc, která se táhne s iPhony, respektive s iOS, již drahně let. Nejnovější problém je z podobného ranku.
Někteří uživatelé totiž zaznamenali problémy s vyhledáváním v rámci kalendáře, což je taktéž velmi důležitá funkcionalita. Počet těchto uživatelů se množí a začínají se ozývat nejenom na oficiálních stránkách podpory Applu, ale i na platformě Reddit a sociální síti X.
Chyba není omezena na model, ale systém
Jak se ukazuje, tato chyba není omezena na konkrétní model iPhonu, protože postihuje uživatele od iPhonů 13 Mini, až po nejnovější iPhone 17 Pro Max. Je tedy zcela evidentní, že je navázána na nový systém iOS 26 a evidentní je také to, že nebyla opravena v rámci nové beta verze iOS 26.1.
Tento problém je velmi jednoduchý – když se uživatel snaží vyhledat v rámci kalendáře nějakou událost, bohužel se mu to nepodaří. A to samozřejmě platí i pro případ, že se hledaná událost v kalendáři nachází a určitě měla být nalezena.
Je každopádně trochu zvláštní, že se tato chyba netýká zcela všech uživatelů a některým z nich jsou výsledky vyhledávání zobrazeny. Jedná se tedy o spíše náhodnou situaci, která se může vyskytnout kdykoliv, ale také se nemusí ukázat vůbec.
Apple o chybě ví
Tento poměrně nepříjemný nedostatek je známý již delší dobu a ví o něm také Apple. Ten by již měl pracovat na jeho nápravě a je pravděpodobné, že se jí uživatelé iOS 26 dočkají v rámci nadcházející aktualizace. Řešením je tedy počkat na další update systému.