Novinky na Oneplay: Vybral jsem 8 z nich, které vás budou bavit (26. díl)

Oneplay připravil pestrou nadílku. Čeká vás nová řada Love Island, napínavé Případy detektiva Spadea i dokument Egypt o starověkých záhadách.
Nejlepší novinky na Oneplay
Česká streamovací služba Oneplay je u nás velmi populární a má statisíce předplatitelů. Těm Oneplay nabízí nejen živé kanály, ale i obsah ke streamování. V nabídce jsou přitom seriály, filmy, dokumenty i sportovní události.
Svou nabídku navíc Oneplay pravidelně obohacuje a divákům se snaží přinést kvalitní obsah. Jaké novinky dorazí v nadcházejících dnech a co by vám nemělo uniknout?
Love Island (2025)
Love Island je populární televizní reality show a aktuálně si česká produkce pro diváky připravila 4. sérii. Diváci se mohou těšit na čtyři díly každý týden. Do zábavné reality show se tentokrát přihlásilo několik atraktivních soutěžících, kteří zde budou bojovat o lásku. Sledující se tudíž může těšit na romantické i vypjaté situace, krásné počasí a luxusní vilu, ve které show probíhá.
Datum premiéry: 8.9. 2025
Případy detektiva Spadea (2024)
Pokud máte rádi detektivní seriály, Případy detektiva Spadea vás rozhodně budou bavit. Seriál se odehrává v roce 1964 a sleduje legendárního detektiva Spadea, jenž si užívá důchod na jihu Francie.
Dny detektiva jsou klidné a v míru, což se diametrálně liší oproti jeho dnům v San Franciscu. Když ale začnou kolovat zvěsti o návratu jeho úhlavního nepřítele, vše se změní. Obzvláště v momentě, kdy je v místním klášteře brutálně zavražděno šest sester.
Datum premiéry: 8.9. 2025
Egypt (2020)
Z dokumentárního žánru nově Oneplay divákům nabídne snímek Egypt. V tomto dokumentu je zkoumána egyptská kultura, která je velmi fascinující. Je spojena s neuvěřitelným stavitelským umem a starověkým věděním. Filmaři zde odhalují pohled egyptologů, kteří se snaží všechny tyto záhady objasnit.
Datum premiéry: 9.9. 2025
UglyDolls (2019)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek UglyDolls. Hlavní hrdinkou je postava Moxy a její přátelé, kteří opouštějí městečko, kde je vše zvláštní vítáno. Při svých cestách narazí ale na místo zvané Perfection. Zde musí být vše perfektní a cvičeny jsou zde dokonalé hračky.
Moxy a její přátelé jsou na tomto místě konfrontováni se svým vzhledem a tím, co znamená být odlišný. Bojují s touhou být milováni, avšak nakonec zjistí, že nejdůležitější je to, kdo jste a ne jak vypadáte.
Datum premiéry: 10.9. 2025
Princ a já (2004)
Romantický snímek Princ a já se dá dnes zařadit mezi klasiku, která bude bavit celou rodinu. Příběh sleduje mladou americkou dívku Paige a zhýčkaného dánského prince Eddieho. Za normálních okolností by se tato dvojice nikdy nemohla setkat.
Mladý princ ale podlehne touze cestovat a vydá se do světa, kde narazí i na Paige. Ta se do něj prakticky ihned zamiluje. Paige však netuší, že Eddie má jedno velké tajemství.
Datum premiéry: 11.9. 2025
Únos (2017)
Slovenská produkce posílá na Oneplay povedený drama snímek Únos, jenž se odehrává rok po vzniku Slovenské republiky. To je důvod k oslavám pro řadu lidí, mezi které se ale neřadí Předseda, jenž před rokem výrazně pomohl současnému prezidentovi do jeho funkce.
Ten ale nyní odmítá předsedova syna jmenovat ministrem. Jak tedy hlavu státu přinutit poslouchat? O pár měsíců se tak odehraje tragédie. Prezidentova syna zmlátí organizovaná skupina útočníků, která jej unese do zahraničí.
Datum premiéry: 12.9. 2025
Super-Blb (2021)
Hlavním hrdinou snímku Super-Blb je herec a věčný smolař Cédric, jemuž je jednou nabídnuta role v superhrdinském filmu s názvem Badman. Osud si s ním ale pohraje a když míří na natáčení, má autonehodu. Při vší smůle se ale probere v kostýmu Badmana a on si teď myslí, že je skutečně neohroženým superhrdinou.
Datum premiéry: 13.9. 2025
Saw 3D (2010)
V duchu uplynulých týdnů Oneplay do nabídky přidává hororový film Saw 3D. Tentokrát se skupince obětí podaří utéct ze šílených pastí Jigsawa a hledá spásu u svého kolegy Bobbyho. Jde ale u muže, jehož temná minulost znovu vyvolá vlnu teroru a nenávisti.
Datum premiéry: 14.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.