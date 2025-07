Novinky na Oneplay: John Wick 4, Jumanji, Zlatovláska a další (19. díl)

Oneplay si na příští týden připravilo hned několik zajímavých novinek. Vybral jsem 7 nejlepších filmů a seriálů, které by se vám mohly líbit.

Na co nového kouknout?

Streamovací platforma Oneplay se může pochlubit více než milionem zákazníků. Aby takový počet Oneplay udrželo a nejlépe dokonce navyšovalo, je třeba uživatelům nabízet neustále nový a hlavně kvalitní obsah.

To se naštěstí děje a diváci Oneplay se mohou každý týden těšit na spoustu zajímavých novinek. Tentokrát služba přivítá zajímavé dokumenty, zábavné seriály i velkolepé filmy. Co by vám tedy rozhodně nemělo uniknout?

Mimozemšťané (2010)

Pokud máte rádi tajemno a neobjasněné záhady, je pro vás dokument Mimozemšťané jako stvořený. V tomto dokumentu se skupina nadšenců snaží prokázat jejich existenci. Podíváme se společně na neobjasněné záhady a také na záznamy, kde lidé líčí své únosy UFO.

Datum premiéry: 22.7. 2025

StuGo (2025)

StuGo je americký animovaný seriál, ve kterém se šest školáků nechá obalamutit a namísto letního vědeckého tábora se dostanou do spárů šíleného vědce. Na studenty čeká ostrov plný nástrah. Například myšlenky čtoucí kapustňáci nebo obří bojové houby.

Z plánovaného studia se tak nakonec vyklube nesmírně dobrodružství, které si nikdo ze školáků ani nedokázal představit. Tohle školní osnovy rozhodně nenabídnou.

Datum premiéry: 23.7. 2025

Zlatovláska (2025)

Česká pohádka Zlatovláska sleduje královského panoše Jiříka, jenž ochutná sousto z magického hada, díky čemuž porozumí řeči zvířat. To však král výslovně zakázal a Jiříka tedy čeká něco velice nepříjemného. Buďto podstoupí trest smrti, nebo se vydá za Zlatovláskou. Princeznou z tajemné říše uprostřed moře.

Datum premiéry: 23.7. 2025

Za oponou (2019)

Hlavním hrdinou českého seriálu Za oponou je Petr Kaluža, jenž jako ředitel nastupuje do zapadlého pražského divadla Blancharde. Hned po nástupu do své funkce se seznamuje s divadlem a zjišťuje jeho tristní stav. To se ale rozhodne změnit a chce divadlo opět postavit na nohy. A ačkoliv se to všem nemusí líbit, očekává od zaměstnanců plné nasazení.

Datum premiéry: 24.7. 2025

Manhunt: Smrtící hry (2020)

S druhou sérií putuje na Oneplay seriál Manhunt, jenž tentokrát nese podtitul Smrtící hry. Tvůrci se v deseti epizodách vracejí do událostí roku 1996.

V Atlantě v USA tehdy došlo k bombovému útoku, ze kterého byl obviněn Richard Jewell. Jde ale o nevinného člověka a hon na pravého zločince teprve začíná.

Datum premiéry: 25.7. 2025

John Wick: Kapitola 4 (2023)

Na Oneplay se vrací populární akční série John Wick: Kapitola 4. Hlavní hrdina John Wick konečně zjistí, jak porazit Nejvyšší radu. Díky tomu by mohl jít konečně do zaslouženého důchodu a seknout s prací nájemného zabijáka. Získat svobodu však nebude vůbec jednoduché.

John Wick musí čelit novému nepříteli, jenž má ty nejmocnější spojence prakticky po celém světě. Jeho mise bude navíc o to těžší, že přátelé a spojenci Johna Wicka se postupně mění na nepřátelé, kteří prahnou po vysoké peněžní odměně za dopadení hlavního hrdiny.

Datum premiéry: 26.7. 2025

Jumanji (1995)

Diváci Oneplay se mohou těšit na dnes již legendární snímek Jumanji s Robinem Williamsem. Ten ztvárňuje postavu Alana Parrishe, jenž nalezne tajemnou hru, která ho před očima své kamarádky přenese do jiného světa. Zde zůstane uvězněn několik desítek let.

Tedy až do doby, kdy stejnou hru objeví děti, které nyní žijí v bývalém domě Alana. Ti hru znovu rozehrají a vpustí svět Jumanji do reálného světa. Aby vše zachránili a uvedli do pořádku, musí toto nelítostnou hru dohrát až do samotného konce.