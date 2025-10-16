Logo Mobilizujeme.cz

Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?

Ondřej Koníček
Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor
Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor

Hledáte krásný telefon se špičkovou výbavou? Nový Honor Magic 8 Pro zaujme 200 Mpx teleobjektivem, 120W nabíjením i obří 7200 mAh baterií.

Nové mobily od značky Honor

Po týdnech úniků a teaserů představil Honor svou novou vlajkovou řadu s označením Magic 8. V jejím rámci jsme se dočkali dvou telefonů, a sice základního provedení Magic 8 a varianty Magic 8 Pro. Jedná se o jedny z nejlépe vybavených telefonů na trhu a zaujmou i v jiných ohledech.

Design je postaven okolo opulentního, kruhového modulu fotoaparátu, který zabírá takřka polovinu zad a za zmínku stojí i extrémně tenký vnitřní rámeček displeje. Venkovní plochý rám obepínající telefon je vyrobený z hliníku a záda jsou ošetřena odolným sklem.

Samozřejmostí je pak také pořádná odolnost, a to dle normy IP68/IP69, což znamená nejvyšší odolnost vůči prachu a nejvyšší i vůči vodě. Oba telefony tedy odolají i tlakové vodě a vydrží až 30 minutový ponor v hloubce maximálně 1,5 metru.

Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor
Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor

Jeden menší, druhý větší

Hlavní rozdíl mezi základním Honorem Magic 8 a verzí Magic 8 Pro je ve velikosti displeje. Zatímco základní model disponuje panelem s úhlopříčkou 6,58 palce, specifikace Pro dostala do vínku výrazně větší displej s úhlopříčkou 6,71 palce.

V otázce technologií jsou oba panely ale víceméně stejné – jsou postaveny na OLED technologii, nabízí dynamickou obnovovací frekvenci 1 – 120 Hz (LTPO), jas o nejvyšší hodnotě až 6000 nitů a pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 4320Hz.

Oba displeje podporují HDR technologii, dále také Dolby Vision a chlubí se vysokým rozlišením, díky kterému nabízí podobně jemný obraz u obou modelů (458 ppi, respektive 461 ppi). Ve spodní části displeje se pak nachází ultrasonický snímač otisků prstů.

Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor
Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor

Vlajky jak se sluší a patří

Pohon obou těchto novinek obstarává nový Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýše postavený čipset od Qualcommu a jeden z nejvýkonnějších procesorů současnosti. V AnTuTu tento procesor zvládá pohodlně dosáhnout na skóre přesahující 4 miliony bodů.

Procesor je spojen s operační pamětí 12 nebo 16 GB RAM a k uložení dat poslouží vnitřní prostor o velikosti 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB ve vrcholné verzi. Výborně pak vypadají také baterie. Základní Magic 8 disponuje akumulátorem s kapacitou 7000 mAh a verze Pro je na tom ještě lépe.

Ta disponuje baterií o kapacitě 7200 mAh a oba telefony jsou vybaveny bezdrátovým nabíjením o výkonu 80 W. Drátové pak nabízí výkon 90 W u základního a 120 W u vrcholného modelu Pro. Ve výbavě pak neschází ani reverzní drátové a bezdrátové nabíjení.

Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor
Honor Magic 8 Pro | Zdroj: Honor

Fotoaparát na nejvyšší úrovni

Na zádech těchto novinek se nachází trojnásobný fotoaparát, který je složen z hlavního objektivu, teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky. Zatímco základní Magic 8 nabízí rozlišení 50 + 64 + 50 Mpx, verze Pro disponuje rozlišením 50 + 200 + 50 Mpx.

Oba telefony mají stejný ultra-širokoúhlý fotoaparát s PDAF ostřením, ale jinak se zbytek osazených senzorů liší. Model Pro má hlavní fotoaparát sice se stejným rozlišením, ale osazený čip je větší a rozdíly na poli teleobjektivu jsou jasně patrné na první pohled.

Model Pro je vybaven větším čipem s výrazně vyšším rozlišením a nabízí také vyšší, 3,7× optický zoom, zatímco základní provedení nabízí 3× optické přiblížení. Oba teleobjektivy umožňují až 100násobné digitální přiblížení a jsou, stejně jako hlavní fotoaparát, opticky stabilizované.

Cena a dostupnost

Za zmínku pak stojí také fakt, že obě novinky jsou osazeny extra AI tlačítkem a systém MagicOS 10, který vychází z Androidu 16, je prošpikován umělou inteligencí. Tu doplňuje virtuální asistent YOYO a systém umí plně spolupracovat s HarmonyOS, iOS i Windows.

Obě novinky míří jako první do prodeje v Číně a v dohledné době by se měly dostat také na globální trhy, včetně Česka. Základní provedení startuje na částce 4 499 jüanů (15 900 korun) a varianta Pro vychází v základní konfiguraci na 5 699 jüanů (20 190 korun).

Honor Magic 8: specifikace

Konstrukcekov + sklo, 157,1 × 74 × 8 mm, 205 g, zvýšená odolnost IP68/IP69
Displej6,58″, AMOLED LTPO, 1 – 120 Hz, 2760 × 1256 px, poměr stran 19.5:9, jemnost 461 PPI
Operační systémAndroid 16 + Magic UI 10
Čipset8jádrový, 4,6 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Paměť12 / 16 GB RAM (LPDDR5X), 256 / 512 GB / 1 TB úložiště (UFS 4.0), bez MicroSD slotu
Fotoaparáttři snímače (50 Mpx hlavní + 50 Mpx ultra-širokoúhlý 122° + 64 Mpx teleobjektiv), clona f/1.9 + f/2.0 + f/2.5, OIS, PDAF, laserové ostření duální LED blesk, 3× optický zoom, 100× digitální zoom, LED blesk; přední 50 Mpx, clona f/2.0
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, Dual SIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, GPS, USB-C, NFC, ultrasonická čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor, satelitní komunikace
Baterie7 000 mAh, rychlonabíjení 90 W, bezdrátové nabíjení 80 W
Cena a dostupnostod 4 499 ¥ (15 900 Kč), říjen 2025 (Čína)

Honor Magic 8 Pro: specifikace

Konstrukcekov + sklo, 161,2 × 75 × 8,3 mm, 219 g, zvýšená odolnost IP68/IP69
Displej6,71″, AMOLED LTPO, 1 – 120 Hz, 2808 × 1256 px, poměr stran 19.5:9, jemnost 458 PPI
Operační systémAndroid 16 + Magic UI 10
Čipset8jádrový, 4,6 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Paměť12 / 16 GB RAM (LPDDR5X), 256 / 512 GB / 1 TB úložiště (UFS 4.0), bez MicroSD slotu
Fotoaparáttři snímače (50 Mpx hlavní + 50 Mpx ultra-širokoúhlý 122° + 200 Mpx periskopický teleobjektiv), clona f/1.6 + f/2.0 + f/2.6, OIS, PDAF, laserové ostření duální LED blesk, 3,7× optický zoom, 100× digitální zoom, LED blesk; přední 50 Mpx, clona f/2.0 + 3D hloubkový fotoaparát
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, Dual SIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, GPS, USB-C, NFC, ultrasonická čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor, satelitní komunikace
Baterie7 200 mAh, rychlonabíjení 120 W, bezdrátové nabíjení 80 W
Cena a dostupnostod 5 699 ¥ (20 190 Kč), říjen 2025 (Čína)

Zdroj: Honor

