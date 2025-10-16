Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?

Hledáte krásný telefon se špičkovou výbavou? Nový Honor Magic 8 Pro zaujme 200 Mpx teleobjektivem, 120W nabíjením i obří 7200 mAh baterií.
Nové mobily od značky Honor
Po týdnech úniků a teaserů představil Honor svou novou vlajkovou řadu s označením Magic 8. V jejím rámci jsme se dočkali dvou telefonů, a sice základního provedení Magic 8 a varianty Magic 8 Pro. Jedná se o jedny z nejlépe vybavených telefonů na trhu a zaujmou i v jiných ohledech.
Design je postaven okolo opulentního, kruhového modulu fotoaparátu, který zabírá takřka polovinu zad a za zmínku stojí i extrémně tenký vnitřní rámeček displeje. Venkovní plochý rám obepínající telefon je vyrobený z hliníku a záda jsou ošetřena odolným sklem.
Samozřejmostí je pak také pořádná odolnost, a to dle normy IP68/IP69, což znamená nejvyšší odolnost vůči prachu a nejvyšší i vůči vodě. Oba telefony tedy odolají i tlakové vodě a vydrží až 30 minutový ponor v hloubce maximálně 1,5 metru.
Jeden menší, druhý větší
Hlavní rozdíl mezi základním Honorem Magic 8 a verzí Magic 8 Pro je ve velikosti displeje. Zatímco základní model disponuje panelem s úhlopříčkou 6,58 palce, specifikace Pro dostala do vínku výrazně větší displej s úhlopříčkou 6,71 palce.
V otázce technologií jsou oba panely ale víceméně stejné – jsou postaveny na OLED technologii, nabízí dynamickou obnovovací frekvenci 1 – 120 Hz (LTPO), jas o nejvyšší hodnotě až 6000 nitů a pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 4320Hz.
Oba displeje podporují HDR technologii, dále také Dolby Vision a chlubí se vysokým rozlišením, díky kterému nabízí podobně jemný obraz u obou modelů (458 ppi, respektive 461 ppi). Ve spodní části displeje se pak nachází ultrasonický snímač otisků prstů.
Vlajky jak se sluší a patří
Pohon obou těchto novinek obstarává nový Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejvýše postavený čipset od Qualcommu a jeden z nejvýkonnějších procesorů současnosti. V AnTuTu tento procesor zvládá pohodlně dosáhnout na skóre přesahující 4 miliony bodů.
Procesor je spojen s operační pamětí 12 nebo 16 GB RAM a k uložení dat poslouží vnitřní prostor o velikosti 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB ve vrcholné verzi. Výborně pak vypadají také baterie. Základní Magic 8 disponuje akumulátorem s kapacitou 7000 mAh a verze Pro je na tom ještě lépe.
Ta disponuje baterií o kapacitě 7200 mAh a oba telefony jsou vybaveny bezdrátovým nabíjením o výkonu 80 W. Drátové pak nabízí výkon 90 W u základního a 120 W u vrcholného modelu Pro. Ve výbavě pak neschází ani reverzní drátové a bezdrátové nabíjení.
Fotoaparát na nejvyšší úrovni
Na zádech těchto novinek se nachází trojnásobný fotoaparát, který je složen z hlavního objektivu, teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky. Zatímco základní Magic 8 nabízí rozlišení 50 + 64 + 50 Mpx, verze Pro disponuje rozlišením 50 + 200 + 50 Mpx.
Oba telefony mají stejný ultra-širokoúhlý fotoaparát s PDAF ostřením, ale jinak se zbytek osazených senzorů liší. Model Pro má hlavní fotoaparát sice se stejným rozlišením, ale osazený čip je větší a rozdíly na poli teleobjektivu jsou jasně patrné na první pohled.
Model Pro je vybaven větším čipem s výrazně vyšším rozlišením a nabízí také vyšší, 3,7× optický zoom, zatímco základní provedení nabízí 3× optické přiblížení. Oba teleobjektivy umožňují až 100násobné digitální přiblížení a jsou, stejně jako hlavní fotoaparát, opticky stabilizované.
Cena a dostupnost
Za zmínku pak stojí také fakt, že obě novinky jsou osazeny extra AI tlačítkem a systém MagicOS 10, který vychází z Androidu 16, je prošpikován umělou inteligencí. Tu doplňuje virtuální asistent YOYO a systém umí plně spolupracovat s HarmonyOS, iOS i Windows.
Obě novinky míří jako první do prodeje v Číně a v dohledné době by se měly dostat také na globální trhy, včetně Česka. Základní provedení startuje na částce 4 499 jüanů (15 900 korun) a varianta Pro vychází v základní konfiguraci na 5 699 jüanů (20 190 korun).