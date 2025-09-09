Nova Launcher končí, brzy zmizí z obchodu Google Play. Jaké existují alternativy?

Po 13 letech přichází konec. Nova Launcher dostal poslední update v roce 2024 a s odchodem Kevina Barryho definitivně končí.
Legenda Androidu končí
Jeden z nejslavnějších launcherů v rámci telefonů s Androidem bohužel končí. Slavný Nova Launcher, který je synonymem personalizace a všemožných úprav, opouští jeho zakladatel Kevin Barry. Ten byl zároveň i jeho posledním programátorem a od projektu nyní odešel.
Nova Launcher vznikl v roce 2011, kdy prošel beta testováním a o rok později se dostal do ostrého provozu. Prakticky ihned se setkal s obrovským zájmem a stanul na vrcholu popularity v rámci podobných nástrojů pro Android. Postupem času se okolo něj vybudovala velká základna fanoušků.
V roce 2022 se ale Nova Launcher dostal do vlastnictví analytické společnosti Branch, což se nyní ukazuje jako začátek brzkého konce. Firma postupem času propustila více než stovku vývojářů, kteří se na tomto launcheru podíleli a nakonec zůstal u kormidla jen Kevin Barry.
Nova Launcher | foto: Nova
Nova Launcher | foto: Nova
Nova Launcher | foto: Nova
Poslední aktualizace z roku 2024
Informaci o konci Nova Launcheru přinesl přímo jeho zakladatel, již zmíněný Kevin Barry, který svou činnost na něm ukončil zároveň s odchodem ze společnosti Branch. Uvedl, že poslední měsíce pracoval na open source verzi tohoto rozhraní, na kterou ale nakonec nedojde.
Byl totiž požádání přímo svým zaměstnavatelem, aby práce na open source verzi ukončil a to vedlo k opuštění celého projektu. A to opuštění je bohužel doslovné, protože poslední aktualizace do Nova Launcheru dorazila v květnu 2024 a žádná další již nebude.
Launcher je možné i nadále stáhnout, v Google Play je stále zalistovaný a ještě nějakou dobu bude bez problémů fungovat. Bez aktualizací a updatů ale postupem času zastará, problémem se stane i jeho bezpečnost a výhledově z Google Play zcela zmizí.
Fanoušci z konce Nova Launcheru smutní
I když se způsob, jakým používáme telefony od dob uvedení Nova Launcheru výrazně změnil a tyto pomocníky využíváme čím dál méně, fanouškovská základna okolo něj je stále velmi četná. Na platformě Reddit se velmi brzy po oznámení konce vyrojily smutné příspěvky na toto téma.
Uživatelé Nova Launcheru se zkrátka budou muset poohlédnout po nějaké obdobné alternativě. Těch je k dispozici poměrně dost, a mezi ty nejlepší patří Kvæsitso, Lawnchair, Niagara Launcher, nebo například Action Launcher. Možností je tedy dostatek.