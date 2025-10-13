Netflix vydává novinky: Vybral jsem 9 z nich, které za to podle mě stojí (92. díl)

Na co nového se podívat na streamu? Tohle jsou podle mě ty nejzajímavější filmy a seriály, které vydává Netflix a stojí za váš čas.
Splinter Cell: Deathwatch (2025)
Pokud máte rádi anime, je pro vás akční seriál Splinter Cell: Deathwatch jako dělaný. Jde o adaptaci populární počítačové hry, ve kterém je hlavním hrdinou legendární špion Sam Fisher. Ten přichází na pomoc začínající agentce, která rozkrývá mezinárodní spiknutí.
Datum premiéry: 14.10. 2025
Všichni mě milují až po smrti (2025)
Thajská produkce si pro Netflix připravila povedený drama snímek Všichni mě milují až po smrti. Hlavními hrdiny jsou dva bankovní úředníci, kteří kradou peníze z účtu mrtvé ženy. Na první pohled dokonalý plán má ale trhlinu. Díky tomuto činu se totiž zapletou s pattayským kriminálním podsvětím.
Datum premiéry: 14.10. 2025
Zase Furioza (2025)
Polští filmaři si pro Netflix připravili snímek Zase Furioza, jenž je pokračováním filmu Furioza z roku 2021. Tento snímek pojednává o fotbalových chuligánech, přičemž děj se zaměřuje na Goldena, jenž je novým vůdcem gangu. On a jeho obávaní parťáci se tentokrát zaměřují na nové cíle za hranicemi Polska.
Datum premiéry: 15.10. 2025
Diplomatické vztahy (2025)
Na Netflix míří třetí série populárního seriálu Diplomatické vztahy, jenž divákům nabídne rovnou 8 epizod. V jednotlivých dílech se vracíme za americkou diplomatkou.
Ta se aktuálně potýká s mezinárodní krizí a snaží se zároveň udržet své místo na pozici velvyslankyně Velké Británie. Řešit však musí i trable se svým mužem, slavným politikem.
Datum premiéry: 16.10. 2025
Tiché místo: Část II (2020)
Od konkurenční platformy HBO Max se Netflixu podařilo získat hvězdně nabitý hororový snímek Tiché místo: Část II. Tento snímek přímo navazuje na události prvního dílu a rodina Abbottových, která je již bez otce, musí tentokrát opustit relativně bezpečnou farmu.
Rodina se vydává na dlouho a extrémně nebezpečnou cestu, aby našla další přeživší. Při své cestě narazí na jiného muže a postupně zjišťují, že nebezpečí nehrozí jen od monster reagujících na zvuk.
Datum premiéry: 16.10. 2025
Základní pětka (2025)
S druhou sérií míří na Netflix seriál Základní pětka z prostřední americké NBA. Tento strhující sportovní seriál sleduje největší hvězdy amerického basketbalu.
Tentokrát se vracíme do sezóny 2024/2025 a za pomoci filmařů se dozvídáme, jak sezónu prožívali hvězdy Lebron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Jayson Tatum a Domantas Sabonis.
Datum premiéry: 16.10. 2025
Bojovnice ve stínu (2025)
Bojovnice ve stínu je španělský politický thriller, ve kterém je hlavní hrdinkou mladá agentka. Ta se vzdává svého dosavadního života, jelikož se pokusí proniknout do teroristické organizace ETA. Musí však najít jejich skrýše, což není vůbec snadné. Při putování Francií a hledání těchto skrýší tak riskuje svůj vlastní život.
Datum premiéry: 17.10. 2025
Dokonalá sousedka (2025)
Posledních několik let Netflix dokazuje, že dokumenty umí na jedničku. Aktuálně si tedy pro diváky připravil novinku s názvem Dokonalá sousedka.
V tomto dokumentu filmaři ukazují záběry z policejních kamer, které odhalují, jak se ze sousedského sporu stal krvavý konflikt. Dokument dále pojednává o strachu ale i předsudcích.
Datum premiéry: 17.10. 2025
Prevítovi (2025)
Pro malé diváky si Netflix připravil animovanou komedii Prevítovi. Film sleduje ty největší padouchy ze všech, jak se snaží vymyslet trik, pomocí kterého ovládnou celé město.
Tito prevíti to ale nakonec nebudou mít tak snadné. Do cesty se jim totiž postaví dvě malé děti a za pomoci kouzelných zvířátek se s nimi pokusí zatočit.
Datum premiéry: 17.10. 2025
