Netflix vydává novinky: Vybral jsem 7 z nich, které za to podle mě stojí (89. díl)

Na co nového se podívat na Netflixu? Vybrali jsme ty nejzajímavější filmy a seriály, které vychází v tomto týdnu a stojí za váš čas.
Nejlepší novinky na Netflixu
U streamovací platformy Netflix jsme si již zvykli, že do své obsáhlé knihovny titulů neustále přidává další povedené novinky. V tomto ohledu nebudou nadcházející dny jiné a rozhodně se máme na co těšit.
Tentokrát si pro nás Netflix připravil skvělé filmy, seriály od kterých se neodtrhneme a velmi zajímavé dokumenty. Na co se tedy můžeme těšit a co rozhodně stojí za to vidět?
Stoker (2013)
Netflix pro své diváky získává povedené drama Stoker, ve kterém je hlavní hrdinkou naivní dospívající dívka. Ta oplakává zemřelého otce, když v tom se na scéně najednou z ničeho nic objeví záhadný strýc. A ten ji dokáže pořádně zamotat hlavu.
Datum premiéry: 22.9. 2025
Alice in Bordeland (2025)
Japonská produkce si pro Netflix připravila oblíbený seriál Alice in Bordeland, jenž na Netflix míří s osmi epizodami třetí série. V příběhu se opět vracíme za mladíkem a jeho kamarády, kteří jsou posedlí videohrami. Ti se ocitají v alternativním Tokiu, kde se musí zúčastnit krutých her pro přežití.
Datum premiéry: 25.9. 2025
Nezvladatelní (2025)
Netflix do světa vypouští vlastní seriál Nezvladatelní, jenž nabídne hned osm epizod a nechybí ani český dabing. Hlavním hrdinou je policista z malého města, jenž má podezření, že místní škola pro problémové teenegary ukrývá tajemství. Důvěru nevyvolává ani nebezpečně charismatická zakladatelka školy.
Datum premiéry: 25.9. 2025
Rod Guinnessů (2025)
Osmidílný drama životopisný seriál Rod Guinnessů se vrací do irského Dublinu v roce 1868. V této době zrovna zemřel patriarcha rodiny Guinnessů a osud slavného pivovaru leží v rukou jeho čtyř dětí. Každé z nich ale ukrývá tajemství, které by mohlo jejich podnikání výrazně ovlivnit.
Datum premiéry: 25.9. 2025
French Lover (2025)
Pro všechny milovníky romantických snímků si francouzská produkce připravila film French Lover. Snímek sleduje slávou znaveného herce, jenž se jednoho dne v Paříži seznámí se sympatickou servírkou.
Mezi touto dvojicí to prakticky ihned zajiskří a co nevidět začnou tvořit pár. Dokáže ale jejich vztah a láska přežít v záři reflektorů?
Datum premiéry: 26.9. 2025
Rút a Boáz (2025)
Rút a Boáz je americký drama snímek, ve kterém dá nadějná zpěvačka sbohem atlantským klubům a svou kariéru se znovu pokusí restartovat v městečku v Tennessee. Zde navíc kromě nového smyslu života nalezne i nového partnera. Jak se ale brzo přesvědčí, před minulostí jen tak uniknout nelze.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Ángela (2025)
Španělská produkce si pro Netflix připravila drama seriál Ángela, ve kterém je hlavní hrdinkou stejnojmenná postava. Ta se svou rodinou žije na první pohled dokonalý život. Skutečnost je ale jiná.
Její manžel ji totiž tyranizuje a ona se bojí cokoliv udělat. V tom však pozná Edua a díky němu v sobě začíná znovu objevovat dávno zapomenutou vášeň. Postupně navíc začíná přemýšlet o útěku od rodiny.
Datum premiéry: 26.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.