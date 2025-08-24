Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (85. díl)

Netflix vydává novinky, které stojí za shlédnutí. Přinášíme redakční tipy na nové filmy a seriály pro nadcházející týden od pondělí 25. srpna.
Vybrali jsme nejlepší novinky na Netflixu
Netflix již několik let drží pozici jedničky na poli streamovacích služeb. Na vrcholu se drží díky modernímu přístupu k divákům, ale i díky své rozsáhlé knihovně titulů.
Nabídka je navíc neustále rozšiřována a prakticky každý den je na Netflixu něco nového. Co zajímavého na Netflix dorazí v příštích dnech a co by divákům rozhodně nemělo uniknout?
Noční koupání (2024)
Jestliže máte rádi hororové snímky, Noční koupání je přesně pro vás. V tomto snímku je hlavním hrdinou bývalý profesionální hráč baseballu, jenž chce v životě začít znovu. Společně se svou rodinou se tak přestěhuje do nového krásného domu s bazénem. V něm se ale ukrývá temná a záhadná síla.
Datum premiéry: 25.8. 2025
S láskou, Meghan (2025)
Reality show S láskou, Meghan servíruje divákům nové epizody. Meghan je vévodkyně ze Sussexu, která pozve své přátelé a známé osobnosti na své nádherné sídlo v Kalifornii. Zde se bude s těmito lidmi bavit o každodenním životě, vaření, zahradničení a zkrátka všem, co tyto osobnosti zajímá.
Datum premiéry: 27.8. 2025
Barbie a záhady (2025)
Pro malé diváky si Netflix připravil animovaný seriál Barbie a záhady. Hlavními hrdinkami jsou kamarádky Brooklyn a Malibu, které mají podcast o cestování. Najednou ale přesedlají na záhady a zaznamenají všechna svá dobrodružství, která zažijí při cestování po celém světě.
Datum premiéry: 27.8. 2025
Můj život s Walterovic kluky (2025)
Na Netflix míří druhá série populárního seriálu Můj život s Walterovic kluky, jenž divákům nabídne rovnou 10 dabovaných epizod. V nové sérii se vracíme za dospívající dívkou, kterou zasáhne obrovská tragédie.
Hlavní hrdinka se dostane do velké rodiny své opatrovnice, kde nalezne novou naději a nové přátelé. Také se ale něco málo dozví o lásce.
Datum premiéry: 28.8. 2025
Čtvrteční klub amatérských detektivů (2025)
Čtvrteční klub amatérských detektivů je hvězdně obsazená komediální kriminálka, která je natočena podle úspěšného románu. Ve snímku sledujeme partu postarších amatérských detektivům, kteří se baví luštěním odložených případů. Přitom se ovšem zapletou do vyšetřování záhadné vraždy.
Datum premiéry: 28.8. 2025
Dva hroby (2025)
Španělská produkce vysílá na Netflix drama seriál Dva hroby, jenž se odehrává v tichém přímořském městečku. Tímto městem otřese zmizení dvou dospívajících dívek. Seriál poté sleduje babičku jedné z nich, která se rozhodne vše vsadit na jednu kartu. Pokusí se nejen odhalit pravdu, ale také se pomstít.
Datum premiéry: 29.8. 2025
Neznámé číslo: Toxické textovky (2025)
Svým divákům Netflix servíruje povedený dokument Neznámé číslo: Toxické textovky. Filmaři zde sledují puberťačku a jejího přítele, kterým chodí jedna hnusná textovka za druhou. Proč je někdo posílá a kdo za textovkami stojí? Dokument plný zvratů odhaluje šokující pravdu.
Datum premiéry: 29.8. 2025
