Netflix má nový nejsledovanější film všech dob

Netflix ovládl svět animákem K-pop: Lovkyně démonů. Film má 236 milionů shlédnutí, trhá rekordy a už se chystá pokračování.
K-pop: Lovkyně démonů
Monstra Labubu? Nebo snad italské nesmyslné postavičky / memy Brainrot? Kdepak. Největším popkulturním fenoménem současnosti je animovaný film od Netflixu jménem K-pop: Lovkyně démonů. Ten pro streamovacího giganta natočili režiséři Chris Appelhans a Maggie Kang.
Relativně neznámým tvůrcům, jenž jsou podepsáni jen pod jedním projektem, se povedlo stvořit absolutní globální megahit, který nemá v historii streamu obdoby. K-Pop je na streamovací platformě jen zhruba 2 měsíce a už se z něj stal nejsledovanější film Netflixu všech dob.
Za tuto dobu se tomuto rytmickému snímku povedlo nastřádat více než 236 milionů shlédnutí a na druhé místo tímto výkonem odsunul do té doby první snímek Red Notice. Dívčí kapela HUNTR/X ale, na rozdíl od unylého akčního fláku s Dwaynem Johnsonem, zaujala i kritiky.
K-Pop boduje na všech frontách
Obecně se film K-pop: Lovkyně démonů těší vysoké popularitě nejenom mezi fanoušky, ale film byl kladně přijat i ze strany kritiků. Na platformě Metacritic má skóre 77 od kritiků, 8,2 bodů z 10 od fanoušků a server Rotten Tomatoes hlásí 97 % kladných recenzí.
Film je pojednává o dívčí kapele HUNTR/X, jejíž členky disponují nadpřirozenými schopnostmi a ty využívají k boji s démony. To vše pod tóny rytmické korejské pop music, která je čím dál populárnější a K-Pop ji servíruje opravdu v pořádných dávkách.
Písničky z tohoto filmu dokonce zamířily do hitparád, kde bodují podobným způsobem, jako film samotný. A to není vše. Netflix poslal K-Pop v Americe v limitovaném nákladu do kin (což moc často nedělá), kde si přišel za dva dny na 18 milionů dolarů.
Pokračování na cestě
Bylo jasné, že takto obří úspěchy povedou k nevyhnutelné věci – pokračování. To se dle nejnovějších zpráv opravdu připravuje a opět za ním bude stát studio Sony Pictures Animation. To stvořilo animáky Spider-Man: Paralelní světy a Spider-Man: Napříč paralelními světy.
Ty patří mezi nejlepší animované filmy poslední dekády a je tedy evidentní, že je toto studio sázkou na jistotu. Kdy přesně toto pokračování vyjde se prozatím neví, ale dá se předpokládat, že Netflix bude chtít kout železo, dokud je pořádné žhavé.