Netflix chrlí novinky. Vybral jsem 8 z nich, na které se těším nejvíc (78. díl)

Na Netflix míří spoustu novinek, ale jen některé z nich bych vám doporučil. Nový díl redakčního výběru prozradí, na jaké nové filmy a seriály kouknout.

Nejlepší novinky na Netflixu

Netflix je již řadu let absolutní jedničkou na poli streamovacích platforem. Svým zákazníkům nabízí špičkové služby a rozsáhlou knihovnu titulů, která je neustále doplňována.

V následujících dnech se platící uživatele mohou znovu těšit na velkolepé filmy, napínavé seriály i zajímavé dokumenty. Jaké novinky doporučuji tentokrát a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Rozehrávači (2025)

S druhou sérií se na obrazovky Netflixu vrací povedený seriál Rozehrávači, jenž se odehrává v prostředí amerického fotbalu. Filmaři vezmou diváky mezi největší hvězdy NFL, což je nejprestižnější fotbalová soutěž na světě.

Podíváme se za hvězdami jako Kirk Cousins nebo Marcus Mariot. Jak hvězdy trénují a co vše podstupují proto, aby se udržely na vrcholu.

Datum premiéry: 8.7. 2025

Totální provar: Skutečný projekt X (2025)

Do své nabídky Netflix zařazuje další díl z dokumentární série Totální provar. Nový díl se jmenuje Skutečný projekt X a na motivy této události dokonce vzniknul populární film Projekt X.

Tento příběh se odehrál v jednom malém holandském městě, kdy jedna teenegerka rozeslala pozvánku na svoje narozeniny celému Facebooku. A jak to během této zběsilé noci vypadalo, přijeli snad všichni.

Datum premiéry: 8.7. 2025

Hon na gringos (2025)

Netflix svým divákům nabídne i seriál podle skutečných událostí, kterým je Hon na gringos. Seriál sleduje elitní jednotku mexické policie, která nahání uprchlíky z USA. V jejich řadách však není každý úplně odhodlaný a za oponou se tvoří plány, jež mohou mít nekalé důsledky.

Datum premiéry: 9.7. 2025

Skupina naslepo (2025)

Netflix vypouští do světa originální reality show Skupina na slepo, do které se přihlásilo spoustu talentovaných zpěváků a zpěvaček. Ti předvedou své umění a dostanou šanci vytvořit novou hvězdnou hudební skupinu. Má to ale jeden háček. Navzájem se tito uměli neznají a dokonce se ani nevidí.

Datum premiéry: 9.7. 2025

Cihla (2025)

Cihla je německý mysteriózní thriller, ve kterém přes noc kolem jednoho činžáku vyroste obrovská cihlová zeď. Hlavní hrdinové Tim a Olivia proto musí spojit své síly se sousedy, aby se ve zdraví dostali ven. Jde však o poměrně nedůvěřivé a někdy až zvláštní sousedy. Dostat se v pořádku ven tak nakonec nemusí být vůbec jednoduché.

Datum premiéry: 10.7. 2025

Trochu moc (2025)

Britská produkce vysílá na Netflix nový romantický seriál Trochu moc, jenž nabídne divákovi hned deset epizod. Hlavní hrdinkou je mladá žena Jessica, která se po bolestném rozchodu přestěhuje z New Yorku do Londýna.

V Londýně chce totiž zažít tu pravou a velkou lásku. Naneštěstí se ale zakouká do muzikanta, jenž má k ideálnímu partnerovi daleko. Jessica je workoholička a životní styl muzikanta je jí opravdu vzdálený.

Datum premiéry: 10.7. 2025

Svatba na Bahamách (2025)

Tyler Perry již pro Netflix dodal spoustu kvalitního obsahu, přičemž nyní přichází s komediálním snímkem Svatba na Bahamách. Zde rodina Simpsonových vyráží na Bahamy, kde se zúčastní bouřlivé svatby praneteře. A nebyla by to Madea, kdyby svatbu nezačala organizovat, aniž by ji o to někdo požádal. Ve svých nejlepších šatech tak ihned začne úřadovat.

Datum premiéry: 11.7. 2025

Dva na ráně (2025)

Dva na ráně je nizozemskou povedenou akční komedií, ve které je hlavním hrdinou horlivý strážník. Ten jako svého parťáka dostane bývalého elitního detektiva, jenž má práci strážníka na háku.

Jako noví parťáci společně vyrazí do ulic Rotterdamu. Místo toho, aby zde zavládl mír, však nastane totální chaos, jenž strážníky vystaví opravdu bizarním situacím.

Datum premiéry: 11.7. 2025

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz