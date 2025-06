Netflix chrlí novinky. Vybral jsem 8 z nich, na které se těším nejvíc (75. díl)

Na Netflix míří spoustu novinek, ale jen některé z nich bych za sebe doporučil. Na jaké nové filmy a seriály tedy kouknout? To prozradí náš nový díl seriálu.

Nejlepší novinky na Netflixu

Největší streamovací platforma Netflix pravidelně přináší svým sledujícím skvělé novinky. Ani tenhle týden není jiný a Netflix do své nabídky zařazuje skvělé filmy, zábavné seriály i povedené dokumenty.

Aktuálně jsem pro vás vybral 8 těch nejzajímavějších novinek, které by vám rozhodně neměly uniknout. Na jaké snímky z Netflixu tedy v následujících dnech kouknout?

Kaulitz a Kaulitz (2025)

Na obrazovky Netflixu se s druhou sérií vrací populární reality show Kaulitz a Kaulitz. V této zábavné show diváci nakouknou do soukromí hvězd Toma a Bila Kaulitzových. Podíváme se na hvězdné manýry a to, jak se střídavě žije v Německu a LA.

Datum premiéry: 17.6. 2025

Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys (2025)

Pro diváky si Netflix připravil druhou sérii populárního sportovního dokumentárního seriálu Miláčci Americky: Roztleskávačky Dallas Cowboys. Tvůrci seriálu vezmou diváky na úvodní konkurzy a zjistí, jak probíhá nábor roztleskávaček.

Kamery následně sledují celou náročnou sezónu roztleskávaček. Jen některé se ale nakonec natrvalo probojují do týmu roztleskávaček Dallas Cowboys. Pro ostatní zůstane jejich sen nedostižen.

Datum premiéry: 18.6. 2025

Yolanthe (2025)

Yolanthe je novou reality show, která sleduje celebritu Yolanthe Cabau. Ta se přestěhuje do Los Angeles a začne zde žít nový život v luxusu. Dokonalý život ale naruší nečekané problémy a Yolanthe se musí vyrovnat s traumaty z dětství.

Datum premiéry: 18.6. 2025

Nespočet úmrtí Nory Dalmass (2025)

Dokumentární minisérie Nespočet úmrtí Nory Dalmass nabídne divákovi tři epizody, ve kterých se vrátíme k podivnému případu. Kdo zabil Noru Dalmass? V seriálu vystupují příbuzní i novináři, kteří přiblíží divákům neznámé podrobnosti o její vraždě. Také se ale podíváme na šílené mediální události, které po zveřejnění případu nastaly.

Dátum premiéry: 19.6. 2025

Grenfell: Odhalení (2025)

Diváci Netflixu milují dokumenty a Netflix si je toho samozřejmě vědom. Proto jim aktuálně servíruje nový dokumentární snímek Grenfell: Odhalení. V novém dokumentu se filmaři vrací k události, která změnila život stovkám lidí.

Přeživší, očití svědci ale vyšetřovatelé v dokumentu vypráví příběh věžáku v Londýně, kterého sežehl plamen. Co se tehdy vlastně stalo a jak probíhalo vyšetřování?

Datum premiéry: 20.6. 2025

K-pop: Lovkyně démonů (2025)

Pro malé diváky si Netflix připravil animovaný snímek K-pop: Lovkyně démonů. V zábavném snímku sledujeme hlavní hrdinky Rumi, Miru a Zoey, pro které je naprostou hračkou vyprodat arénu na koncert.

Tentokrát ale před nimi stojí pořádná výzva. Pomocí svých speciálních schopností musí před nadpřirozenou partou zloduchů ochránit všechny svoje fanoušky.

Datum premiéry: 20.6. 2025

Olympo (2025)

Španělská produkce si pro Netflix připravila seriál Olympo, jenž v osmi epizodách sleduje prestižní pyrenejské sportovní centrum, kde trénují ti nejnadanější sportovci Španělska.

Na jednom z tréninků však zkolabuje mladá plavkyně Amaia, která se díky tomu rozhodne odhalit, co vše musí její kamarádi obětovat, aby naplnili své ambice.

Datum premiéry: 20.6. 2025

Pět nocí u Freddyho (2023)

Do své knihovny Netflix získal hororový snímek Pět nocí u Freddyho. Hlavní hrdina přijme práci v nechvalně známé dětské restauraci, kterou musí jako noční hlídač střežit. To ale ještě netušil, co se chystá. Mladý muž bude čelit útokům posedlé bandy animatroniků.