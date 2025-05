Netflix bude vypadat jinak. Změní se domovská obrazovka na televizích i mobilech

Netflix chystá zásadní změny. Nový vzhled domácí obrazovky zlepší přehlednost a doporučování obsahu nově využije umělou inteligenci.

Netflix se mění

Streamovací platformu Netflix čekají velké změny a nejvíce se společnost zaměří na domácí obrazovku. Ta bude graficky kompletně předělaná a dočkáme se modernějšího a čistějšího rozhraní s důrazem na maximální využití dostupného místa. V uživatelském prostředí tak bude vměstnáno více relevantních informací o prohlíženém obsahu.

Ovládací panel se přesune z bočního rohu do horní lišty a jednotlivý obsah bude označen nálepkami s nejdůležitějšími informacemi, takže nebude pokaždé nutné film nebo seriál rozklikávat, abyste se dozvěděli to, co potřebujete, jak informuje web Netflixu.

Zásadních změn doznal i algoritmus vyhledávání a doporučování obsahu. Ten nově bude více spoléhat na umělou inteligenci a bude brát při doporučování v potaz to, co jste si v minulosti prohlíželi, nebo jaké herce nejvíce upřednostňujete. Do doporučovacího algoritmu se také propíše, jaké trailery k filmům nebo seriálům obvykle sledujete.

Nová domovská obrazovka Netflixu pro televize | foto: Netflix

Mobilní aplikace obdrží vertikální videa

Velkých změn se nedočkají jen televize, nýbrž i telefony. Do mobilní aplikace Netflix v následujících týdnech zamíří vertikální videa ve stylu TikToku či Instagramu. V této sekci se budou nacházet krátké upoutávky na doporučený obsah, abyste lépe objevili to, co obvykle bývá skryté hluboko v útrobách Netflixu.

Skrze upoutávky se půjde prokliknout ke spuštění obsahu, takže poté nemusíte myslet na to, jak se nový film či seriál jednoduše jmenuje – jen kliknete v upoutávce na jeho název. Uživatelé zařízení iOS si budou moci vyzkoušet ještě jednu novinku, a to AI chatbota v podání Netflixu.

Toho se jednoduše můžete zeptat na doporučení na film a nemusíte tedy sami zdlouhavě vybírat. Navíc bude umět i filtrovat obsah podle hereckého obsazení. Otázkou zůstává, jak to bude s češtinou – půjde totiž o beta funkci, takže nemusí být dostupná hned od začátku.

Nový chatbot pro doporučování obsahu | foto: Netflix

Kdy se dočkáme těchto změn?

Netflix nespecifikoval konkrétní datum, kdy všechny novinky uvolní, takže se jich dočkáme až v následujících týdnech a měsících. Uvolňování bude opět postupné v rámci jednotlivých zemí.

Chatbot od Netflixu bude přítomný pouze v beta verzi aplikace Netflix pro iOS, do které je třeba se předem přihlásit. Jako první nejspíše dorazí redesign domácí obrazovky pro televize.