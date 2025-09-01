Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)

Netflix vydává novinky, které stojí za shlédnutí. Přinášíme tipy na nové filmy a seriály pro týden od pondělí 1. září. Na co určitě mrknout?
Vybíráme nejlepší novinky na Netflixu
Streamovací trh neustále roste a jeho absolutním celosvětovým lídrem je jednoznačně Netflix. Tato platforma udává trendy a díky svým originálním titulům je u fanoušků velmi oblíbená.
Netflix nicméně často získá hity od konkurence a jeho nabídka titulů je opravdu rozmanitá. Navíc ji neustále doplňuje a i v následujících dnech poputuje na Netflix spoustu novinek. Co by vás nemělo minout?
Amsterdam (2022)
Z konkurenční platformy HBO Max se Netflixu podařilo získat hvězdně obsazený snímek Amsterdam. Jde o kriminální drama, jež míchá dohromady historická fakta s fikcí, díky čemuž je velmi originální. Celý děj se poté točí kolem třech přátel, kteří se ocitnou uprostřed jednoho z nejvíce šokujících momentů americké historie.
Datum premiéry: 1.9. 2025
Arcane (2024)
Pokud máte rádi anime a populární počítačovou hru League of Legends, druhá série seriálu Arcane vás bude rozhodně bavit. Připraveno je rovnou devět epizod, ve kterých se vracíme do technologiemi nabitých měst Zaun a Piltover, která proti sobě válčí. Na obou stranách barikády navíc stojí dvě sestry s naprosto odlišnými názory.
Datum premiéry: 1.9. 2025
Wednesday (2025)
Na začátku srpna dorazila na Netflix druhá série populárního seriálu Wednesday. Diváci se dočkali čtyř epizod, ve kterých jsme se vrátili na akademii Nevermore, kde Wednesday Addams řeší podivné záhady.
V prvních epizodách nás Wednesday opět bavila svou svéráznou osobností a děj skončil velmi otevřeně. Po několika týdenní pauze ale konečně přicházejí další čtyři epizody, které kompletně uzavřou druhou sérii.
Datum premiéry: 3.9. 2025
High School Heist (2025)
Pár měsíců po kino premiéře zařazuje Netflix do své nabídky českou teen komedii High School Heist (odkaz Netflix doplní v den premiéry). Děj sleduje partu studentů jedné střední školy. Této škole vládne student Yvoš, jenž dá za úkol svému parťákovi Tonymu ukrást z kabinetu učitelky tajnou krabičku.
Když se to Tonymu podaří, tak zjistí, že je v ní telefon bývalé přítelkyně Yvoše jménem Valerie. V telefonu se nacházejí a Valerie má strach, že je Yvoš zveřejní, což se také chystá udělat. To se ale Tonymu nelíbí a dá tak dohromady nesourodou partu, která se telefon pokusí získat zpět.
Datum premiéry: 3.9. 2025
Odpočítávání: Canelo vs. Crawford (2025)
Do světa boxu vezme diváky dokumentární snímek Odpočítávání: Canelo vs. Crawford. Filmaři zde sledují oba zmiňované sportovce, jak se připravují na nejdůležitejší souboj svých kariér. Jak probíhají tréninky nebo co sportovci dělají ve svém volném čase? Podívejte se za oponu před zápasem o titul ve střední váze.
Datum premiéry: 4.9. 2025
Pokémonní delegátka (2024)
Pro malé diváky si Netflix připravil animovaný seriál Pokémonní delegátka, jenž divákům nabídne 4 epizody. V seriálu se podíváme do pokémonního střediska, kam pokémoni jezdí za zábavou a odpočinkem. Zde to vede delegátka Haru, která o pokémony pečuje. Koho si vybere jako prvního?
Datum premiéry: 4.9. 2025
Pokušení, podvod, pomsta (2025)
Dokumenty Netflix umí a proto také nyní divákům servíruje novou dokumentární sérii Pokušení, podvod, pomsta. V jednotlivých dílech nám tvůrci nabízí příběh obětí podvodníků ze seznamek. Ti se snaží dát svůj život dohromady a pomocnou ruku jim podává Cecilie Fjellhoy, tvůrkyně seriálu Podvodník z Tinderu a soukromé očko Brianne Joseph.