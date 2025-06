Na práci i zábavu. MacBook Air M4 pořídíte v akci jen za 429 Kč měsíčně

Nový Apple MacBook Air s čipem M4 a 18hodinovou výdrží můžete mít jen za 429 Kč měsíčně. Platíte jen to, co ztratí na hodnotě. Zbývá posledních pár kusů.

MacBook Air M4 za bezkonkurenční cenu

Nový MacBook Air s revolučním čipem M4 přináší špičkový výkon i výdrž. Zvládne náročné úpravy fotek, střih videí i multitasking s lehkostí, přitom vydrží až 18 hodin a zůstává lehký a tenký díky elegantnímu hliníkovému tělu.

Nyní ho pořídíte za cenu, jaká v Česku nemá konkurenci. Zájem je ale obrovský a skladem zbývá už jen pár posledních kusů. Kdo chce stihnout tuto nabídku, musí jednat rychle.

Zbývá už jen pár kusů

Díky službě Cashtec Upgrade za nový MacBook navíc nemusíte platit plnou cenu. Ba naopak, zaplatíte pouze za to, co vlivem používání ztratí na hodnotě, a to v podobě malých měsíčních plateb. A potom? Po třech letech zařízení jednoduše vyměníte za nové. Díky tomu budete mít vždy to nejnovější a za tu nejlepší možnou cenu.

Ti nejrychlejší mohou chytit jedinečnou cenu pronájmu zmíněného MacBooku Air M4, který se ale rychle doprodává. Za tři roky používání za něj tak zaplatíte pouhých 15 444 Kč, což je doslova polovina jeho plné ceny. Nabídka je ale mnohem širší. Skvěle se vyplatí i jiné modely; například ještě výkonnější MacBook Pro M4, který také vyjde pouze na polovinu jeho pořizovací ceny.

Měsíční částka pronájmu MacBooku:

A to nejlepší? Celý proces pronájmu se dá vyřešit z pohodlí vašeho domova, bez zbytečné administrativy. Nemusí vás trápit pokles hodnoty vašeho zařízení a ani není třeba myslet na následný prodej – vše za vás udělá někdo jiný. Zařízení bude celou dobu chráněno zárukou, což znamená nulové výdaje na záručních opravách. A pokud někdy skutečně zmíněnou opravu budete potřebovat, dostanete po dobu opravy obratem náhradní zařízení, abyste nezůstali na suchu.

Pokud milujete iPhone, budete milovat i Mac

Mac má s iPhonem hodně funkcí a aplikací společných. Pokud tedy používáte iPhone, MacBook vám otevře dveře do propojeného ekosystému, který se Applu skutečně povedl. Všechno spolu hladce funguje: zprávy, poznámky i fotky se automaticky synchronizují. Můžete rozepsat e-mail na telefonu a dopsat ho na notebooku nebo třeba zkopírovat text z jednoho zařízení a vložit ho do druhého. Vše je intuitivní. Vše je snadné.