Na co kouknout o víkendu? Netflix získal český film, ze kterého vás bude mrazit

Tomáš Rajnoch
Muž, který stál v cestě | Zdroj: Bontonfilm

Na Netflixu přistál český snímek Muž, který stál v cestě. Drama o Františku Krieglovi přibližuje Pražské jaro a statečný odpor proti okupaci.

Český hit na Netflixu

Streamovací platforma Netflix sází především na svou vlastní tvorbu. Není se přitom čemu divit. Tvorba Netflixu již mnohokrát dokázala, že zvládne nalákat miliony fanoušků po celém světě.

Přesto tento gigant nezavírá dveře ani jiným tvůrcům a čas od času získá opravdový hit. Tentokrát se přitom dostalo na film z české produkce. Jde o historické drama inspirované skutečnými událostmi – Muž, který stál v cestě.

Tento dobový snímek z roku 2023 je spoluprací české, ukrajinské a litevské produkce a divákům je na Netflix pochopitelně naservírován v původním, tedy českém znění. Dostupný je od dnešního dne a má příjemnou délku 120 minut.

Strhující příběh odvážného muže

Snímek Muž, která stál v cestě, se odehrává v roce 1968 v Československu. Hlavním hrdinou je historická postava František Kriegl, jenž byl lékařem ale i uznávaným politikem. Příběh filmu se přitom vrací do 21. srpna roku 1968, kdy byl Kriegl společně s dalšími politickými představiteli KSČ unesen do Moskvy.

Mezi těmito postavami přitom figuroval Alexandr Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský, Bohumil Šimon a Josef Špaček. Všichni tito muži byli zatčeni a pod hrozbou likvidace podepsali Moskevský protokol schvalující okupaci Československa.

Tedy všichni až na Františka Kriegla, který se postavil Leonidu Iljičovi Brežněvovi. Toto filmové drama tedy odhaluje zrůdnost komunistického režimu a snaží se divákům ukázat jednoho z největších hrdinů Pražského jara.

České, ale i zahraniční hvězdy

Jelikož jde o film, na kterém spolupracovaly tři státy, tak se ve snímku objevují hvězdy ze všech třech zemí. Hlavní roli Františka Kriegla pak získal český herec Tomáš Töpfer, jehož mohou diváci znát například z filmu Postřižiny nebo seriálu Zlatá labuť.

Z českých a slovenských herců se ve filmu dále objevil Alois Švehlík, Jiří Ployhar ml. či Adrian Jastraban a Zuzana Maruéry. Do režisérského křesla usedl Petr Nikolaev, který má za sebou například povedený snímek Příběh kmotra, jenž pojednává o životním příběhu mafiána Františka Mrázka.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

