Na co Češi koukají nejvíc? Do popředí se dostala méně známá streamovací služba

Film V utajení a seriál Země gangů patří mezi nejpopulárnější tituly týdne. Češi teď nejvíce sledují streamovací služby Netflix, Amazon i SkyShowtime.

Velké platformy v Česku

Český trh se streamovacími platformami je opravdu rozmanitý a diváci mají z čeho vybírat. Mezi nejpopulárnější služby patří Netflix, Disney+, HBO nebo domácí Oneplay. Opomenout ale nemůžu ani Apple TV+, SkyShowtime či Amazon Prime Video.

Každá z těchto platforem nabízí unikátní obsah, jenž jinde nenajdete. Co je ale momentálně u českých diváků nejpopulárnější? Tuto statistiku pravidelně sleduje portál JustWatch a my se tak můžeme podívat, co je u v Česku aktuálně v kurzu.

Nejsledovanější seriál nabízí SkyShowtime

Při pohledu na žebříček nejsledovanějších seriálů nás první místo možná překvapí. Seriál se totiž nachází na platformě SkyShowtime, která u nás nemá tak silné místo. Samotný seriál je ale velmi kvalitní a není se čemu divit, že ho Češi tak hltají.

Jde o seriál Země gangů, který sleduje dva znepřátelené londýnské mocenské klany, jež se střetávají v boji o moc. V hlavní roli se přitom objevuje populární Hollywoodský herec Tom Hardy.

Top 10 seriálů v Česku (9. června – 15. června 2025)

Země gangů – Amazon Prime Video

Oddělení Q – Netflix

The Last of Us – Max

Ginny a Georgia – Netflix

Zelenáč – Netflix / Disney+

Teorie velkého třesku – Max / Lepší.TV

Yellowstone – Netflix / SkyShowtime / Lepší.TV

Riverdale – Netflix

Muž z Vysokého zámku – Amazon Prime Video / Canal+

Good Boy – Amazon Prime Video

U filmů boduje Amazon

Nejsledovanějším filmům vévodí akční komediální novinka z platformy Amazon Prime Video. První příčku bere snímek V utajení, ve kterém se učitelka herecké improvizace dostane jako špion policie do londýnského podsvětí.

Na svou misi sebou vezme i dva nejlepší studenty, se kterými zažije spoustu dobrodružství a akce. Snímek potěší hvězdným obsazením v čele s Orlandem Bloomem nebo Seanem Beanem.

Top 10 filmů v Česku (9. června – 15. června 2025)

V utajení – Amazon Prime Video

Zúčtování 2 – Amazon Prime Video

Predátor: Zabiják zabijáků – Disney+

Substance – Max

Warfare – Amazon Prime Video

Sněhurka – Disney+

28 týdnů poté – Netflix / Disney+ / AppleTV

Titan: Neštěstí jménem OceanGate – Netflix

Barry Seal: Nebeský gauner – Netflix / AppleTV

Rivalové – Netflix / AppleTV

Česká divák má opravdu z čeho vybírat a streamovací platformy dělají vše proto, aby právě jejich obsah byl tím nejkvalitnějším. Co z aktuální topky zaujalo vás? Už jste viděli akční komedii V utajení nebo povedený seriál Země gangů? Podělte se s námi v komentářích!

Zdroj: JustWatch