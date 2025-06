Mobily s příchodem náročnější AI stárnou rychleji. Výrobci zavádějí protiopatření

Výrobci smartphonů navyšují operační paměť až na 24 GB RAM. Kvůli náročným AI funkcím a multitaskingu už 12 GB nestačí, změna zasáhne i střední třídu.

Kapacita RAM v telefonech značně stoupne

Ještě donedávna byl standard 8 GB RAM, a přestože nyní stoupl už na minimálně 12 GB, ani to v dnešní době AI funkcí a jazykových modelů nemusí stačit. Plno výrobců tak uvažuje o značném navýšení operační paměti rovnou na 24 GB. V současnosti je přitom u některých čínských vlajek maximum pouze 16 GB.

Paměť RAM by tedy měla za pouhý rok narůst o třetinu. Důvod je jasný a je jím umělá inteligence, která si z operační paměti spolu se systémem může ukrojit klidně polovinu RAM, a poté by kapacita 12 GB nemusela stačit na spuštění náročných her a několika aplikací v pozadí. S rychlým rozvojem umělé inteligence by tak za rok nemusela stačit ani kapacita 16 GB, proto se uvažuje o navýšení.

Toto navýšení se dotkne primárně vlajkových modelů, ale i střední třída by si mohla o trochu polepšit. Zde by mohl být nový standard 12 GB namísto současných 8 GB RAM. Nové čipsety od Snapdragonu i MediaTeku budou mít značně vylepšený AI koprocesor, takže větší operační paměť bude potřeba více než kdy dříve.

Vrcholná verze Red Magic 8S Pro s 24 GB RAM | foto: Nubia

Na trhu jsou již telefony s 24 GB RAM

Přestože to není standardem, už několik telefonů s 24 GB RAM existuje. Obvykle jde o nejvyšší konfigurace čínských vlajek s 1TB úložištěm, mezi něž patří Nubia Z70 Ultra, OnePlus 13 či několik herních telefonů jako Asus ROG Phone 9 Pro nebo Nubia Red Magic 10S Pro.

Historicky prvním telefonem s 24 GB RAM byla Nubia RedMagic 8S Pro z roku 2023. V té době ale umělá inteligence ještě nehrála tak zásadní roli, a proto šlo spíše o marketingový tah. Podle leakera Digital Chat Station budou mít nové telefony s 24 GB RAM i 1TB úložiště, což ale nemusí být pravidlem například u Samsungu nebo Googlu.

Nové čipsety pro příští rok by měly být o něco dražší, a když k tomu přidáme i navýšení operační paměti, nejspíše se dočkáme obecného zdražení. K navýšení by mělo dojít i v rámci baterií, jelikož by Samsung i Apple mohli konečně využít křemíkové–uhlíkové baterie, které mají vyšší energetickou hustotu, takže bude možné do stejné konstrukce dostat větší akumulátor.

Zdroj: GizmoChina