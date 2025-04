Mobily a elektronika dostávají celní výjimku od Trumpa. Zdražování nenastane?

Trump dál pokračuje v celní přestřelce. Cla rostou, svět reaguje. Čína vrací úder, elektronika zdražuje. Trump však překvapivě udělil výjimku.

Trumpovo celní zbrojení pokračuje

Donald Trump uvalil svým neustálým zvyšováním cel na jednotlivé země celý ekonomický svět do chaosu. V poslední době působilo toto neustálé navyšování až dětinsky a ty země, kterých se celní válka týká, si to samozřejmě nenechaly líbit. Hlavně Čína se proti těmto krokům ohradila a odpověděla administrativě USA stejnou mincí.

Kvůli extrémně vysokým clům na zboží dovezené z Číny hrozilo v USA významné zdražení iPhonů, ale i počítačů Mac a elektroniky obecně. Američtí zákazníci to samozřejmě začali rychle vnímat, takže se vrhli do obchodů a začali tyto věci kupovat ve velkém, dokud jsou ještě za relativně rozumné ceny. A vnímají to i jednotliví výrobci.

Například Apple se ještě koncem března, tedy chvíli předtím, než se ona celní přetahovaná rozjela naplno, pořádně zásobil a nechal do USA poslat pět nákladních letadel plných své elektroniky. Díky tomu je na nějakou dobu zásobený a nebude muset zdražovat. Do celé situace se ale nyní vložil sám Trump, který udělal výraznou kličku.

Donald Trump | foto: Reuters

Trump nechce drahou elektroniku

Jako blesk z čistého nebe přišla před pár dny zpráva o poskytnutí výjimky telefonům, notebookům a elektroniky dovážené z Číny. Na ně se po nějakou dobu nová cla ve výši 125 % vztahovat nebudou a budou podléhat jen původnímu, 20% clu. Výjimka byla umožněna i polovodičům, z čehož má určitě radost Nvidia, jeden z největších výrobců v branži.

Jak informovala agentura Reuters, výjimku dostalo celkem 20 kategorií zboží, včetně například paměťových čipů a plochých obrazovek. Zkrátka drtivá většina tradiční spotřební elektroniky, která se vyrábí v Číně a poté transportuje do USA, dostala z nových cel výjimku a podléhají původnímu zatížení. Ani Trump evidentně nechce extrémně drahou elektroniku.

Je jasné, že si všechny přední americké technologické firmy, jako Apple, nebo Dell, oddychly, ale je samozřejmě otázkou, jak dlouho bude tato situace trvat. U Donalda Trumpa bohužel není jasné vůbec nic a je klidně možné, že tato výjimka padne stejně rychle, jako byla oznámena. Americký prezident uvedl, že v pondělí (14. dubna 2025) poskytne světu více informací.

Amerika chce být soběstačná

Cílem recipročních cel je soběstačnost Ameriky co se týče výroby nejenom elektroniky, ale i ostatního zboží. Trump chce tímto krokem nalákat firmy k tomu, aby vyráběly své zbožní nikoliv v Číně nebo Asii obecně, ale v Americe. Tamní administrativa má v plánu takto povzbudit nejenom polovodičový, ale i farmaceutický průmysl.