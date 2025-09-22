Logo Mobilizujeme.cz

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?

PR článek
Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung
Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung

Samsung Galaxy S25 FE míří na hráče. Stabilní výkon, 120Hz AMOLED displej, velká baterie a Game mode z něj dělají ideální mobil pro hry.

Mobilní hry dnes dokážou konkurovat konzolím a PC hrám – zejména pokud máte zařízení, které zvládá stabilní výkon, rychlé odezvy a umožňuje hrát celé hodiny bez přestávky. Jak asi víte, společnost Samsung představila nový model Galaxy S25 FE, nejnovější model řady Galaxy S25. Cenově dostupné zařízení s novým uživatelským rozhraním One UI 8 nabízí špičkový výkon.

Pyšní se procesorem Exynos 2400 (4 nm), 6,7palcovým displejem Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz, větší odpařovací komorou (+10 %) a baterií s kapacitou 4900 mAh. Zní to jako dobrý základ pro mobilní hraní, ale otázka zní: jak si vede ve skutečnosti?

Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung
Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung

Nabízíme 5 vlastností, které rozhodnou o hloubce herního zážitku

FPS a stabilita výkonu

Vysoká a stabilní snímková frekvence je nezbytná. Galaxy S25 FE disponuje procesorem Exynos 2400 (4 nm), který zvládne i náročné tituly, aniž by se sekal. Větší odpařovací komora (+10 %) zajišťuje účinnější odvod tepla. Vysoký výkon procesoru a grafiky zajišťuje, že se hry nezastavují a reakce jsou okamžité.

Obraz, který nezklame

Velký 6,7palcový displej Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí 120 Hz a funkcí Vision Booster zajišťuje plynulý obraz a vynikající čitelnost i na přímém slunci. Oceníte to zejména u her, které vyžadují rychlé reakce, ale také u titulů s detailní grafikou, kde vynikají barvy a kontrast.

Baterie, která vydrží

Hraní na cestách nemusí znamenat obavy o výdrž baterie. Ta se svou kapacitou 4 900 mAh zvládne dlouhé herní seance a díky 45W rychlému nabíjení jste zpátky ve hře velmi rychle. I kdyby vám energie došla – za půl hodiny získáte přibližně 65 % kapacity.

Chlazení při delším hraní

Některá zařízení mají tendenci při delším hraní her se zahřívat, jenže Galaxy S25 FE má odpařovací komoru, která je víc než o 10 % větší než u předchozího modelu. Umožňuje účinnější odvod tepla a udržuje zařízení stabilní a to znamená, že ani u náročnějších her se nemusíte o plynulost nebo pohodlí při držení zařízení.

Herní optimalizace

Při hraní často rozhodují detaily. V prostředí One UI 8 najdete Game mode, který dokáže přizpůsobit výkon a zablokovat rušivá oznámení. Zůstává tak nejen rychlá odezva, ale i zážitek z plynulé hry.

Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung
Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung

Gaming bez kompromisů

Pokud hledáte mobil, který vás nezklame ani u graficky náročných titulů a zároveň nabízí výdrž a spolehlivost, Galaxy S25 FE je správnou volbou. A když kromě skvělého smartphonu hledáte také jedinečný zvuk, doporučujeme Galaxy S25 FE doplnit o nová sluchátka Galaxy Buds3 FE.

Bonus na závěr: AI a možnosti kreativity

Hry představují v příběhu Galaxy S25 FE jen jednu stránku. Tento model také přináší špičkový fotoaparát s inteligentní technologií ProVisual Engine a 12MP předním fotoaparátem, super HDR videem a režimy redukce šumu, aby barvy zachytil živé a noční snímky jasné. Generativními úpravami dokáže automaticky odstranit rušivé prvky z fotografií i vylepšit pozadí. Potlačení šumu odstraní rušivé prvky z videí, ať už se jedná o hluk okolí, vítr nebo nechtěnou hudbu.

Díky těmto nástrojům umělé inteligence je Galaxy S25 FE nejen skvělým partnerem pro hráče, ale také pro všechny, kteří rádi vytvářejí a sdílejí obsah.

Dostupnost a výhody, které stojí zato

Galaxy S25 FE bude V Česku k dostání od 4. září 2025 v černé, bílé, tmavě modré a světle modré barvě. Při jeho uvedení na trh se nabízí také několik atraktivních výhod. Pokud prodáte své staré zařízení, získáte k jeho hodnotě bonus 3 500 Kč navíc. Ti, kteří si nové zařízení zakoupí do konce září a do října napíšou recenzi, obdrží jako dárek sluchátka Galaxy Buds3 FE. K tomu přibude šestiměsíční přístup ke Google AI Pro s 2 TB bezplatného úložiště v cloudu a v neposlední řadě 50% sleva na další zařízení z řady Galaxy, včetně nových hodinek a sluchátek.

Vyzkoušejte novinky Galaxy i bez Galaxy

Pokud si stále nejste jisti svým výběrem, můžete si nové uživatelské rozhraní One UI 8 vyzkoušet hned teď – na jakémkoli smartphonu, bez ohledu na operační systém. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci Try Galaxy a ponořit se do prostředí Galaxy, včetně nových funkcí a tipů, které vám usnadní každodenní život.

Zdroj: Samsung

