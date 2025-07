Máte telefon této značky? Ve Španělsku se nejspíš ocitnete v hledáčku policie

V Katalánsku spojuje policie telefony Google Pixel s kriminálníky. Používají je kvůli anonymitě a šifrování. Nejen pro české turisty to může znamenat potíže.

Pokud máte Google Pixel, vyhněte se Španělsku

Pixely od Googlu jsou velmi oblíbené telefony a rozhodně patří mezi to nejlepší, co lze v rámci Androidu zakoupit. Uživatelé je vyhledávají hlavně kvůli skvělému fotoaparátu, který patří na špici. Pokud ale vlastníte telefon Pixel a chystáte se do Španělska, mějte se na pozoru.

Mohlo by se totiž stát, že namísto u moře, nebo v restauraci s nějakou středomořskou specialitou, skončíte na policejní stanici. Jak je to možné? Zní to vlastně docela bizarně, ale španělská policie má referenční telefony od Googlu spojeny s nekalými živly.

Tato zajímavost se netýká celého Španělska, ale pouze Katalánska, tedy autonomního společenství, které se nachází na severovýchodě země při pobřeží Středozemního moře. Jeho hlavní metropolí je Barcelona, takže se tato situace může týkat vysokého počtu turistů.

Google Pixel 9 Pro XL | foto: Luboš Srb

Pixely jako telefony dealerů?

Zdá se, že v Katalánsku jsou Pixely oblíbeným telefonem všemožných nekalých živlů, od drogových dealerů, až po členy místních gangů. Místní policie proto pokaždé, když zahlédne někoho s tímto telefonem, zbystří a věnuje mu více pozornosti.

Zástupce tamních úřadů dokonce prohlásil, že pokaždé, když policie vidí někoho s Pixelem, automaticky si myslí, že je to drogový dealer. Zvýšená popularita těchto telefonů mezi zločinci ale samozřejmě nemá co dělat s Googlem a je dána celkovou otevřeností Androidu jako takového.

Zločinecké organizace v Katalánsku totiž často využívají operační systém GrapheneOS, který sice lze nainstalovat na každý telefon s Androidem, ale na Pixelech funguje nejlépe. Tento systém je zaměřený na bezpečnost a nabízí kompletní šifrování disku, čehož zločinci zneužívají.

Ani policie není zcela bezbranná

Kromě šifrování disku, kterým zločinci kryjí svou nekalou činnost, využívají také služeb sítě Pátrací centrum od Googlu. Díky ní můžou své telefony v případě potřeby na dálku zamknout, případně zcela smazat, což se jim samozřejmě hodí do krámu.

Ani úřady ale nejsou proti Pixelům v rukou zločineckých organizací zcela bezbranná. Jedno z řešení tohoto problému je infikování telefonů malwarem, díky čemuž získá policie přístup prakticky ke všemu v telefonu. Ani GrapheneOS totiž není vůči útokům zcela imunní.

Zdroj: Xataka Android