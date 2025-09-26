Logo Mobilizujeme.cz

Máte pomalý internet? Těchto 10 tipů a triků vám ho zaručeně pomůže zrychlit

Tomáš Rajnoch
Wi-Fi připojení | Zdroj: Wired

Jak zrychlit internet? Stačí pár jednoduchých triků – od změny frekvence Wi-Fi přes kabelové připojení až po repeater pro lepší signál.

Zlobí vám internetové připojení?

Podle posledních statistik má v České republice internetové připojení téměř 90 % domácností. Spoustu z těchto domácností už někdy řešilo nebo jednou teprve řešit bude, jak své internetové připojení zrychlit.

Možností je přitom několik. Samozřejmě se nabízí využití lepšího tarifu od svého poskytovatele. Existuje ale i několik způsobů, které můžete vyzkoušet sami. Jak tedy zrychlit internet?

Pracujte lépe s routerem

Pokud se vám zdá, že máte pomalý internet, existuje několik možností, jak jej zrychlit. Jako první se nabízí ta nejzákladnější možnost. Jednoduše zkrátka router restartujete. Ano, i tento základní úkon může s rychlostí výrazně pomoci.

Další tip se taktéž týká routeru a konkrétně jeho umístění. Router nikdy nemějte jen tak položeny na zemi a raději ho dejte na vyvýšené místo. Poličku nebo třeba skřínku. V těchto prostorech dokáže router lépe šířit internetový signál.

Zpomalovat internet může i umístění několika zařízení v blízkosti routeru. V tomto případě se mohou tato zařízení navzájem rušit a tím pádem připojení zpomalovat.

Internetové připojení | Zdroj: MakeUseOf

Kabel nikdy nezklame

Většina tipů na zrychlení internetu se samozřejmě točí kolem práce s oním routerem. Tato internetová „krabička“ funguje na určité frekvenci, přičemž zvláště v panelácích a bytovkách se stává, že se na jedné frekvenci setká více routerů.

To může rychlost připojení zásadně ovlivnit a za zkoušku tedy rozhodně stojí změnit onu frekvenci. Pro zjištění optimální frekvence lze využít různé aplikace, například Wi-Fi analyzer.

Dobrým tipem je i využití kabelu. V dnešní době samozřejmě převládá bezdrátové připojení, avšak jestli existuje možnost připojit svá zařízení k routeru kabelem, rozhodně ji využijte. Kabelové připojení je rychlejší a stabilnější. To oceníte například při streamování obsahu nebo online hraní.

Udržujte pořádek

S rychlostí připojení mohou pomoci i každodenní maličkosti. Například udržovat pořádek v zařízení a v internetovém prohlížeči uzavřít nepoužívaná okna. Výrazně pomoct dokáže i úklid počítače. Tedy zálohovat soubory a co nejméně zatěžovat paměť počítače.

Rychlost připojení samozřejmě ovlivňuje i využívaný internetový prohlížeč. V tomto případě se doporučuje zkontrolovat jeho doplňky a pakliže najdete nějaký nepotřebný, raději jej odinstalujte.

V neposlední řadě kontrolujte připojená zařízení. Možná ani sami nevíte, kolik zařízení je k routeru aktuálně připojeno úplně zbytečně. Pokud například chcete sledovat online televizi, tak například nestahujte na počítači.

Nepomohlo? Možná je špatný router

V případě, že ani jeden tip nepomohl se zrychlením internetu, zbývají tři možnosti. První spočívá v kvalitě routeru. I tyto produkty jdou kupředu a může se stát, že ten stávající již zkrátka nestačí vašim potřebám. Proto je potřeba koupit novější a výkonnější.

Pomoci může ale i repeater. Jde o zařízení, které se dokáže připojit k vašemu routeru a Wi-Fi signál v podstatě prodloužit. Díky repeateru dokážete signál Wi-Fi dostat i na místa, kde jste jej dříve měli jen obtížné.

A pokud máte stále pomalý internet, nezbývá než se poradit s vašim poskytovatelem a zjistit, zda-li nenabízí rychlejší připojení, které by vyhovovalo vašim nárokům.

10 tipů pro rychlejší internet

  1. Restartujte router
  2. Umístěte router na vyvýšené místo
  3. Nemějte spoustu zařízení v blízkosti routeru
  4. Přelaďte frekvenci routeru
  5. Využijte kabelové připojení
  6. Udržujte pořádek v internetovém prohlížeči
  7. Vypněte nepotřebné doplňky internetového prohlížeče
  8. Udržujte pořádek v počítači
  9. Odpojte nevyužívaná zařízení od routeru
  10. Zvažte koupi nového routeru nebo repeateru

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

