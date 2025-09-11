Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun

Češi, v Lidlu teď pořídíte skvělou věcičku pro všechny outdoorové aktivity, ať už je to běhání ve tmě, kempování nebo práce v domácnosti.
Praktický pomocník z Lidlu
V útrobách Lidl-shopu se dá najít spousta rozličného zboží, včetně různých typů elektroniky. My vám dnes dáme tip na praktického pomocníka, kterého oceníte jak například při sportu, tak při různých domácích pracích. Kvalitní LED čelovka se hodí do každé domácnosti.
V Lidlu je k dispozici povedený model od společnosti Crivit, který nabízí hned několik zajímavých prvků. V první řadě ale vyniká svou nízkou hmotností čítající jen 75 gramů, díky čemuž o ní na hlavně nebudete ani vědět.
Čelní pás je doplněn o vnitřní stranu z textilu, takže čelovka je nejenom lehká, ale také komfortní a její kompletní rozměry čítají 108 × 58 × 49 mm. Na přední straně konstrukce se pak nachází pás LED diod a také bodové světlo, takže čelovka nabízí hned dva světelné zdroje.
Čelovka pro každou příležitost
Primárním světelným zdrojem je pochopitelně přední pás LED diod, který nabízí světelný tok 400 lumenů. To se stane neocenitelným pomocníkem hlavně při outdoorových aktivitách, například při kempování, nebo třeba běhání v horších světelných podmínkách.
Toto světlo nabízí dvě úrovně intenzity a to platí také pro sekundární světelný zdroj, tedy bodové světlo. To je určeno například pro čtení, ale určitě najde uplatnění i při domácích pracích v prostorách, kam se světlo za normálních okolností špatně dostává.
Doba svícení čelovky na nejvyšší intenzitu jsou asi 3 hodiny a nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C kabelu. Zapnutí a vypnutí je pak možné pomocí tlačítka, ale čelovka je vybavena také pohybovým senzorem, takže se dá zapnout pouhým pohybem hlavy.
Cena a dostupnost
Tato praktická a výkonná čelovka je k dispozici v Lidl-shopu a vychází na 149,90 Kč, což je opravdu velmi dobrá nabídka. Součástí prodejního balení je pak také USB-C konektor k jejímu nabití a k ceně ještě nesmíme zapomenout připočítat poštovné, minimálně 49 Kč.