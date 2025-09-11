Logo Mobilizujeme.cz

Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun

Ondřej Koníček
Praktická LED čelovka Crivit z Lidlu | foto: Lidl
Praktická LED čelovka Crivit z Lidlu | foto: Lidl

Češi, v Lidlu teď pořídíte skvělou věcičku pro všechny outdoorové aktivity, ať už je to běhání ve tmě, kempování nebo práce v domácnosti.

Praktický pomocník z Lidlu

V útrobách Lidl-shopu se dá najít spousta rozličného zboží, včetně různých typů elektroniky. My vám dnes dáme tip na praktického pomocníka, kterého oceníte jak například při sportu, tak při různých domácích pracích. Kvalitní LED čelovka se hodí do každé domácnosti.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

V Lidlu je k dispozici povedený model od společnosti Crivit, který nabízí hned několik zajímavých prvků. V první řadě ale vyniká svou nízkou hmotností čítající jen 75 gramů, díky čemuž o ní na hlavně nebudete ani vědět.

Čelní pás je doplněn o vnitřní stranu z textilu, takže čelovka je nejenom lehká, ale také komfortní a její kompletní rozměry čítají 108 × 58 × 49 mm. Na přední straně konstrukce se pak nachází pás LED diod a také bodové světlo, takže čelovka nabízí hned dva světelné zdroje.

Praktická čelovka z Lidlu | foto: Lidl
Praktická čelovka z Lidlu | foto: Lidl

Čelovka pro každou příležitost

Primárním světelným zdrojem je pochopitelně přední pás LED diod, který nabízí světelný tok 400 lumenů. To se stane neocenitelným pomocníkem hlavně při outdoorových aktivitách, například při kempování, nebo třeba běhání v horších světelných podmínkách.

Toto světlo nabízí dvě úrovně intenzity a to platí také pro sekundární světelný zdroj, tedy bodové světlo. To je určeno například pro čtení, ale určitě najde uplatnění i při domácích pracích v prostorách, kam se světlo za normálních okolností špatně dostává.

Doba svícení čelovky na nejvyšší intenzitu jsou asi 3 hodiny a nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C kabelu. Zapnutí a vypnutí je pak možné pomocí tlačítka, ale čelovka je vybavena také pohybovým senzorem, takže se dá zapnout pouhým pohybem hlavy.

Cena a dostupnost

Tato praktická a výkonná čelovka je k dispozici v Lidl-shopu a vychází na 149,90 Kč, což je opravdu velmi dobrá nabídka. Součástí prodejního balení je pak také USB-C konektor k jejímu nabití a k ceně ještě nesmíme zapomenout připočítat poštovné, minimálně 49 Kč.

Zdroj: Lidl

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe

Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí
Ondřej Koníček

Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské
Ondřej Koníček

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské

iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci
Tomáš Rajnoch

iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi
Ondřej Koníček

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM
Ondřej Koníček

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci