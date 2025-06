Lidé se přou, zda je tento mobil hezký nebo ošklivý. Originalita mu však nechybí

Detail telefonu Nothing Phone (3) | foto: Nothing

Nothing chystá svůj první ryze vlajkový model. Phone (3) dorazí 1. července s odvážným designem, novým Matrix světlem a výbavou v čele s trojitým fotoaparátem.

Nový mobil od Nothingu se blíží

Mladá společnost Nothing, za kterou stojí Carl Pei, představí 1. července 2025 očekávaný telefon Phone (3). Pro tuto značku se bude jednat o první vlajku vůbec a tato novinka naváže na úspěšné modely Phone (1) a Phone (2). Nothing na ni láká už pár týdnů a nyní dorazily první rendery.

Firma na sociálních sítích zveřejňuje různé designové prvky telefonu a tvůrci těchto renderů je poskládali do sebe, takže vznikl kompletní obrázek toho, jak bude Phone (3) pravděpodobně vypadat. Pokud máte rádi originální a do jisté míry ujetý design přístrojů této značky, budete určitě spokojeni.

Nothing Phone (3) totiž vypadá jako žádný jiný telefon na trhu a rozhodně si ho s konkurencí nespletete. Částečně transparentní záda zůstala zachována, ta jsou poznávacím znakem produktů Nothing od počátku, a tentokrát jsme se dočkali velmi netypicky pojatého fotoaparátu.

Ten vsází, stejně jako u modelu Phone (3a) Pro, na výraznou asymetrii. Zatímco hlavní snímač a ultra-širokoúhlý objektiv jsou zarovnány vedle sebe, periskopický teleobjektiv je zcela mimo osu a vypadá, jako by byl přidán dodatečně. Toto extravagantní pojetí určitě nebude sedět každému.

Neoficiální render telefonu Nothing Phone (3) | foto: Android Headlines

Světelné rozhraní Glyph se loučí

Ne ale úplně, naštěstí. Dalším poznávacím znakem telefonů Nothing, kromě transparentního designu, je světelné rozhraní Glyph na zádech. To bude s modelem Phone (3) nahrazeno novým typem s označením Matrix a tento prvek se nachází v pravém horním rohu zadní části.

Bude mít podobné funkce v podobě upozornění na různé události, ale je mnohem menší a již se nenachází přes celá záda telefonu. To znamená, že konstruktéři získali cenné místo navíc a tudíž i možnost nedržet se zpátky v oblasti výbavy. Což je rozhodně dobrá zpráva.

Nothing Phone (3) dostane konstrukci postavenou okolo hliníkového rámečku a měli bychom se dočkat i nějaké té zvýšené odolnosti. O pohon telefonu se postará procesor Snapdragon 8s Gen 4, tedy sice ne úplně vlajkový, ale pořád po čertech výkonný čipset.

Trojnásobný fotoaparát dorazí s rozlišením 50 + 50 + 50 Mpx a bude se jednat o sestavu s hlavním, ultra-širokoúhlým a periskopickým teleobjektivem. OLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce nabídne LTPO technologii (1 – 120 Hz) a FullHD+ rozlišení v kombinaci s poměrem stran 20:9.

Špičková podpora a solidní nabíjení

Za zmínku stojí i výborná podpora v podobě pěti systémových aktualizací a sedmi let bezpečnostních updatů. Pro Nothing se bude jednat o první telefon s takto dlouhou podporou a jedná se o trend, který aktuálně razí většina výrobců.

Baterie nabídne kapacitu 5150 mAh a měla být doplněna nabíjením o výkonu 65 W nebo 100 W. Scházet nebude ani bezdrátové nabíjení, a to s výkonem 15 W. Nothing Phone (3) bude oficiálně představen 1. srpna 2025 a jeho cena by měla startovat na 799 eurech (19 790 korun).

