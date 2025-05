Lidé se chlubí, jak úžasně realistická videa jim vytvořila AI od Googlu. Podívejte se

Google ohromil svět nástrojem Veo 3, který generuje videa i zvuky, připomíná filmy s herci. Tvůrčí svět je nadšený a internet zaplavily jeho ukázky.

Průlom v oblasti AI videí?

Google před týdnem představil svou novou platformu pro tvorbu videí, Veo 3 a tento model doslova pobláznil celý tvůrčí svět. Jedná se nejpokročilejší AI platformu tohoto typu a ukončuje éru němého AI filmu, protože umí generovat i zvukovou stopu. Navíc zvládá víceméně všechny typy, takže klasické hlasové komentáře, ale i zpěv, hudbu a okolní zvuky.

Internet je doslova zaplaven obrovským množstvím videí, které byly pomocí tohoto nového modelu vytvořeny. A nutno dodat, že ty pokročilejší pokusy vypadají naprosto fantasticky a jsou prakticky nerozpoznatelné od videí pořízené klasickým způsobem, tedy s herci z masa a kostí. Google si za Veo 3 sice nechá pořádně zaplatit, ale výsledky tomu odpovídají.

Aktuálně je tato platforma dostupná jen v rámci předplatného Google AI Ultra, která na našem trhu vyjde standardně na 6 890 korun měsíčně (aktuálně je v akci za poloviční cenu 3 450 korun měsíčně). I tak se ale samozřejmě jedná o výrazně nižší náklady než v případě točení videí tradičním způsobem. Veo 3 je opravdu velkým průlomem v segmentu.

Veo 3 | foto: Google

Videa, která vás dokonale zmatou

Jak můžete vidět v přiložených videích, se kterými přišli první uživatelé, aby se pochlubili tím, co už se dá pomocí AI vytvořit za videa, rozpoznat počiny vytvořené v rámci platformy Veo 3 od tradiční filmařské práce je obtížné.

Své ukázky zveřejnil i přímo společnost Google, taktéž se na ně můžete podívat níže, ve druhém seznamu videí. A pokud zabrousíte na YouTube či jiné sociální sítě, můžete objevit spoustu dalších AI videí přímo od uživatelů Veo 3.

Videa nasdílená uživateli Veo 3

Oficiální videa od Google

Veo 3 jako budoucnost AI tvorby

AI model Veo 3 tedy vzbudil pořádnou porci rozruchu a nutno dodat, že oprávněně. Běžný uživatel bude hledat rozdíly oproti tradičním videím jen velmi, velmi obtížně a najít prvky, které by prozradily AI původ, není vůbec snadné. Otázka je tedy nasnadě. Kdy si vyrazíme do kina na první celovečerní film vytvořený kompletně pomocí AI? Pravděpodobně to bude dřív, než si myslíme.

zdroj: YouTube (Google DeepMind), Google blog