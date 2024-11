Které věci bych u telefonů oželel výměnou za nižší cenu? Určitě budete souhlasit

Ceny telefonů rostou, to je prostý fakt. Ne všichni výrobci zdražují každý rok, ale postupně navyšuje cenovky svým telefonům většina z nich. To se týká všech segmentů a nejvíc je to patrné na vlajkové třídě, kdy se ceny těch opravdu top telefonů mnohdy až nebezpečně blíží už v základu hranici 30 tisíc korun. Přitom jsou prvky, které bychom i u vlajek oželeli výměnou za nižší cenu.

Ne všechny aspekty jsou u telefonů nezbytně nutné a najdou se věci, které sice na první dobrou působí cool, ale ve finále jsou vlastně skoro k ničemu a zbytečně telefon prodražují. Jednou z těch hlavních je nejvíc cool věc poslední doby, a to titanový rám. Na něj vsází vrcholné iPhony 16 Pro a 16 Pro Max i Galaxy S24 Ultra od Samsungu a je to bezesporu prvek, který zaujme.

Opravdu potřebujeme bezdrátové nabíjení?

Bezdrátové nabíjení je další fajn, ale ve finále vlastně docela zbytný prvek, který cenovku telefonu výrazně navyšuje. Vrcholné čínské vlajky nabízí již relativně použitelné bezdrátové nabíjení s výkonem okolo 50 W a vyšším, nicméně většina telefonů se pořád pohybuje okolo výkonu 10 až 15 W, takže bezdrát je ve finále spíše nepoužitelný.

V době rychlého drátového nabíjení, kdy telefon nabijete na velmi solidní kapacitu za pár minut, je bezdrátové nabíjení mrzkého výkonu zbytečné a opět věc, kterou bych oželel výměnou za příznivější cenovku. Nehledě na to, že bezdrátové nabíječky jsou poměrně drahé a na to, že by je dal výrobce do balení k telefonu, můžeme pochopitelně zapomenout.