Kdo by mohl být příštím šéfem Applu? Firmu opouští dosud nejžhavější kandidát

Jeff Williams opouští Apple. Novým provozním ředitelem je Sabih Khan, ale budoucnost firmy možná povede mladší John Ternus.

Korunní princ Applu skončil

Přímá linka k vrcholu Applu? Neexistuje. Jeff Williams, léta považovaný za dědice Tima Cooka, odchází do důchodu. Jeho místo provozního ředitele přebírá Sabih Khan, další ostřílený veterán s třicetiletou historií ve firmě. Přesto ani tato změna neznamená, že nástupnická otázka má jasnou odpověď.

Williams, dlouholetá provozní dvojka, byl připraven zaskočit za Cooka, pokud by došlo na náhlý odchod. Nyní ve věku 61 let definitivně končí a přenechává prostor mladším. Khan, nově v klíčové roli a přímo podřízený Cookovi, sice převzal stejnou funkci, kterou měl kdysi sám CEO, ale v 59 letech čelí stejné časové překážce.

Khan má solidní operační výsledky a důvěru vedení, ale spíše, než jako dlouhodobý šéf se jeví jako spolehlivý zástup, kdyby došlo na neočekávaný přechod. Stane se tak pravděpodobně pouze dalším „čekatelem“, který sice plní důležitou roli, ale reálně se k vrcholu nedostane. Strategický lídr na další dekádu tak nejspíš vypadá jinak.

John Ternus

Ternus má čas i profil

Jedním z mála jmen, které dává smysl dlouhodobě, je John Ternus. V 50 letech má dostatek času růst a získávat důvěru správní rady. Jako šéf hardwarového inženýrství se podílí na klíčových produktech, ale není zatížen každodenním provozem, což mu dává prostor profilovat se jako budoucí vizionář.

Ternusův největší trumf je načasování. Pokud Cook skutečně vydrží ve funkci ještě pár let a nic nenaznačuje, že by chtěl po 14 letech skončit, bude mít Ternus ideální věk i zkušenosti, aby mohl navázat. Oproti tomu Khan může být skvělým mostem mezi generacemi, ale pokud Apple hledá šéfa pro další dekádu, sáhne nejspíš po někom mladším.

A právě v tom se Ternus jeví jako tichý, ale pravděpodobný nástupce. Jedná se však o pouhé spekulace. Apple není firma, kde by se nástupnictví řešilo nahlas. Jisté však je, že tichá příprava na to, co bude po Cookovi, už běží.

Zdroj: 9to5Mac