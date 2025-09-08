Jaké baterie nabídnou nové iPhony 17? Žádné překvapení se nekoná

Apple už zítra odhalí iPhony 17. Dočkáme se modelů 17, 17 Air, 17 Pro a Pro Max. Prozradíme, jaké baterie nabídnou a kdo poprvé překročí hranici 5000 mAh.
Nové iPhony 17 již zítra
Zítra, tedy v úterý, 9. září 2025, představí Apple novou generaci iPhonů s pořadovým číslem 17. Dočkáme se základního modelu iPhone 17, vůbec poprvé ultra-tenké verze iPhone 17 Air a tradiční vlajkové dvojice iPhone 17 Pro a Pro Max. Rozhodně se bude jednat o největší akci podzimu.
Díky všemožným únikům víme o těchto očekávaných telefonech již takřka vše a nejnovější informace poodhalují jeden z nejdůležitějších aspektů. Baterie. O těch Apple při premiéře nikdy moc nemluví a jejich kapacity se dozvídáme až později, postupně.
Pokud jste očekávali nějaká úžasná čísla, nebo nové akumulátory postavené na bázi křemíku a uhlíku, budete pravděpodobně zklamáni. Hodnoty pocházející z čínského regulačního úřadu naznačují, že nové iPhony dorazí s tradičními typy akumulátorů s grafitem.
Dvojí kapacita dle nabízené verze
Nejvíce otazníků se v tomto směru dlouhodobě vznáší nad tenkým iPhonem 17 Air. Ten má mít opravdu extrémně tenkou konstrukci, což znamená výrazné limity v oblasti vnitřního prostoru a tím pádem i méně místa pro baterii. Výsledná hodnota tedy není nijak překvapující.
Tenký a lehký iPhone 17 Air má dostat akumulátor s kapacitou 3036 mAh, což opravdu není žádná velká sláva. To platí pro verzi s klasickým slotem na SIM kartu, ale v USA bude nabízen model bez něj, jen s podporou eSIM a ten nabídne vyšší kapacitu – 3149 mAh.
Zdá se tedy, že Apple konečně efektivně využije prostor navíc, který eliminací fyzického SIM slotu získal a dopřeje těmto verzím o něco větší baterii. Rozdíl mezi oběma variantami totiž platí pro všechny modely (u základního iPhonu 17 není kapacita baterie u eSIM modelu prozatím známá).
Jakou kapacitu baterie nabídnou nové iPhony 17?
Níže si můžete přehledně prohlédnout kapacitu baterií v jednotlivých modelech. Není překvapivé, že největší akumulátor dostane iPhone 17 Pro Max a mělo by se jednat o vůbec první iPhone v historii, jehož baterie se přehoupne přes hranici 5000 mAh.