Logo Mobilizujeme.cz

Jaké baterie nabídnou nové iPhony 17? Žádné překvapení se nekoná

Ondřej Koníček
iPhone 17 Air | foto: Matěj Srb
iPhone 17 Air | foto: Matěj Srb

Apple už zítra odhalí iPhony 17. Dočkáme se modelů 17, 17 Air, 17 Pro a Pro Max. Prozradíme, jaké baterie nabídnou a kdo poprvé překročí hranici 5000 mAh.

Nové iPhony 17 již zítra

Zítra, tedy v úterý, 9. září 2025, představí Apple novou generaci iPhonů s pořadovým číslem 17. Dočkáme se základního modelu iPhone 17, vůbec poprvé ultra-tenké verze iPhone 17 Air a tradiční vlajkové dvojice iPhone 17 Pro a Pro Max. Rozhodně se bude jednat o největší akci podzimu.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Díky všemožným únikům víme o těchto očekávaných telefonech již takřka vše a nejnovější informace poodhalují jeden z nejdůležitějších aspektů. Baterie. O těch Apple při premiéře nikdy moc nemluví a jejich kapacity se dozvídáme až později, postupně.

Pokud jste očekávali nějaká úžasná čísla, nebo nové akumulátory postavené na bázi křemíku a uhlíku, budete pravděpodobně zklamáni. Hodnoty pocházející z čínského regulačního úřadu naznačují, že nové iPhony dorazí s tradičními typy akumulátorů s grafitem.

Možné barevné varianty IPhone 17 Pro | foto: X - MajinBuOfficial
Možné barevné varianty IPhone 17 Pro | foto: X - MajinBuOfficial

Dvojí kapacita dle nabízené verze

Nejvíce otazníků se v tomto směru dlouhodobě vznáší nad tenkým iPhonem 17 Air. Ten má mít opravdu extrémně tenkou konstrukci, což znamená výrazné limity v oblasti vnitřního prostoru a tím pádem i méně místa pro baterii. Výsledná hodnota tedy není nijak překvapující.

Tenký a lehký iPhone 17 Air má dostat akumulátor s kapacitou 3036 mAh, což opravdu není žádná velká sláva. To platí pro verzi s klasickým slotem na SIM kartu, ale v USA bude nabízen model bez něj, jen s podporou eSIM a ten nabídne vyšší kapacitu – 3149 mAh.

Zdá se tedy, že Apple konečně efektivně využije prostor navíc, který eliminací fyzického SIM slotu získal a dopřeje těmto verzím o něco větší baterii. Rozdíl mezi oběma variantami totiž platí pro všechny modely (u základního iPhonu 17 není kapacita baterie u eSIM modelu prozatím známá).

Jakou kapacitu baterie nabídnou nové iPhony 17?

Níže si můžete přehledně prohlédnout kapacitu baterií v jednotlivých modelech. Není překvapivé, že největší akumulátor dostane iPhone 17 Pro Max a mělo by se jednat o vůbec první iPhone v historii, jehož baterie se přehoupne přes hranici 5000 mAh.

iPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
Se SIM slotem3 692 mAh3 036 mAh3 988 mAh4 832 mAh
Pouze eSIM3 149 mAh4 252 mAh5 088 mAh

Zdroj: ShrimpApplePro / síť X

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Xiaomi se chystá vydat systém HyperOS 3, jenže tyto telefony se jej nedočkají
Ondřej Koníček

Xiaomi se chystá vydat systém HyperOS 3, jenže tyto telefony se jej nedočkají

Klávesnice se solárním panelem. Novinka od Logitechu vydrží až 10 let bez dobíjení
Ondřej Koníček

Klávesnice se solárním panelem. Novinka od Logitechu vydrží až 10 let bez dobíjení

Novinky na Oneplay: Vybral jsem 8 z nich, které vás budou bavit (26. díl)
Tomáš Rajnoch

Novinky na Oneplay: Vybral jsem 8 z nich, které vás budou bavit (26. díl)

Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech
Tomáš Rajnoch

Apple čelí žalobě kvůli tréninku AI na nelegálních datech

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (87. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (87. díl)

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)

Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17
Tomáš Rajnoch

Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace
Tomáš Rajnoch

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace
Ondřej Koníček

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace