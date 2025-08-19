Logo Mobilizujeme.cz

Nový mobil nepotřebujete, když zvládnete dodržovat tyto zásady

Luboš Srb
Chcete, aby vám mobil vydržel co nejdéle? Dodržujte tyto zásady a nebudete muset zbytečně předčasně utrácet za nový.

Mnozí kupují nový telefon každé dva roky, přestože ten starý stále funguje. Nejčastějšími důvody jsou slabá baterie, pomalejší systém nebo drobná poškození. Přitom většině z nich lze snadno předejít.

Jak správně pečovat o baterii a chránit hardware telefonu

Životnost telefonu nejvíce ovlivňuje baterie. Moderní lithium-iontové články nejlépe fungují při nabití mezi 20 a 80 %. Krátké dobíjení je ideální, zatímco časté vybití do nuly jim spíše škodí.

Velký vliv má i teplota. Přehřátí urychluje stárnutí baterie i celého zařízení. Telefon proto nenechávejte na přímém slunci, v rozpáleném autě ani pod polštářem při nabíjení.

Fyzická ochrana je neméně důležitá. Kvalitní obal a tvrzené sklo dokážou ušetřit tisíce za opravy displeje. Čas od času se vyplatí i vyčistit nabíjecí konektor nebo reproduktor od prachu.

Údržba softwaru, mýty o bateriích a kdy zvážit výměnu

Softwarová údržba bývá často podceňovaná. Pravidelné aktualizace přinášejí vyšší bezpečnost i stabilitu systému. Smazání nepoužívaných aplikací a udržování volné paměti navíc zlepší rychlost.

Stále koluje mýtus, že úplné vybíjení baterii prospívá. To však platilo jen u starých typů. Dnešní chytré telefony naopak samy optimalizují nabíjení, aby se baterie zbytečně nenamáhala.

Pokud už baterie ztrácí výdrž, není nutné hned kupovat nový mobil. Výměna akumulátoru bývá levnější, šetrnější k přírodě a zařízení může sloužit stejně dobře ještě několik dalších let.

Desatero pro delší život vašeho telefonu

  1. Udržujte nabití mezi 20–80 %
  2. Vyhněte se úplnému vybití
  3. Nenabíjejte při vysokých teplotách
  4. Nechte telefon dýchat, neschovávejte ho pod polštář
  5. Používejte obal a tvrzené sklo
  6. Pravidelně čistěte konektory a reproduktor
  7. Instalujte aktualizace systému i aplikací
  8. Smažte nepotřebné soubory a aplikace
  9. Využívejte pomalejší nabíjení, pokud je čas
  10. Zvažte výměnu baterie, než koupíte nový mobil

Nový mobil tedy opravdu není nutný každé dva roky. Stačí dodržovat základní návyky a pečovat o ten současný. Jaké triky používáte vy, aby váš telefon vydržel co nejdéle?

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

