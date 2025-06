iPhone 17e o sobě dává vědět. Apple už připravuje testovací výrobu

iPhone 17e by mohl dorazit v roce 2026. Apple už připravuje testovací výrobu nástupce iPhonu 16e, který je prodejně úspěšný. Překonal i očekávání výrobce.

Dostupný iPhone každý rok?

Apple před nedávnem představil nový telefon iPhone 16e, jenž se ihned dostal na pozici nejdostupnějšího nového iPhonu. Jedná se vlastně o přímého nástupce řady SE, kterou Apple poslal do důchodu a nahradil ji modelem, který označením koresponduje s hlavní řadou iPhonů.

S touto změnou však vyvstává důležitá otázka. Bude Apple představovat dostupný iPhone každoročně, jako to dělá u svých primárních modelů? Zatímco řada SE vycházela většinou jednou za dva roky, s přechodem na číselné značení je ve hře každoroční vydávání nového modelu.

Dávalo by to dokonalý smysl – v září dorazí plnotučné modely, aby pak Apple o pár měsíců později představil odlehčený, dostupnější model stejného označení. To by znamenalo, že bychom se na podzim tohoto roku dočkali iPhonů 17 a na počátku roku 2026 by dorazil iPhone 17e.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

iPhone 17e je možná v přípravě

Nejnovější zprávy hovoří ve prospěch varianty, že bude Apple představovat odlehčený iPhone pravidelně, každý rok. Údajně se dokonce již připravuje testovací výroba další generace, tedy iPhone 17e, což by znamenalo minimálně to, že práce na tomto modelu již běží.

Toto rozhodnutí mohl ovlivnit i fakt, že se iPhone 16e prodává velmi dobře a dokonce v tomto směru předčil očekávání Applu. Navíc, u dostupného iPhonu je opravdu dost prostoru k implementaci nových prvků a další model by tak mohl být na novinky bohatý.

Mohl by například dostat dynamický výřez, nebo třeba displej s vyšší frekvencí než 60 Hz. To by se ale pochopitelně odvíjelo od toho, zda by ho dostal i základní iPhone 17. Ve hře by pak byla také aktualizace procesoru, na Apple A19, a dokonce možná i nový modem Apple C2.

Je tato situace opravdu reálná?

Dokud Apple nic oficiálně nepotvrdí, tak se budeme pohybovat čistě v rovině spekulací. Já osobně si myslím, že budeme svědky nové generace dostupného iPhonu opravdu každý rok, protože do portfolia Applu dobře zapadá a uživatelé na něj slyší. Pokud je opravdu iPhone 17e v přípravě, nové úniky na sebe nenechají dlouho čekat.

Zdroj: 9to5mac