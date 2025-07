iPhone 17e bude nejlevnější mobil od Applu. Dorazí někdy na jaře 2026

iPhone 16e | foto: Brian Oh, Engadget

Chystaný iPhone 17e má být nejmenší a cenově nejdostupnější mobilní telefon od Applu pro rok 2026. Zaujme OLED displejem a moderním čipem.

Základní mobil od Applu

Telefony iPhone patří mezi ty nejdražší na trhu, nicméně i Apple má také dostupnou a relativně levnou variantu. Dříve ji prodával v rámci řady SE, nicméně ta byla letos zrušena a namísto ní dorazil model iPhone 16e. Ten byl představen letos v únoru.

Historie řady SE spadá až do roku 2016, kdy vyšel první model a od té doby jsme se dočkali dalších dvou modelů. Za takřka celou dekádu dorazily celkově tři telefony iPhone SE, což značí, že je Apple, na rozdíl od tradičních iPhonů, nevydává na roční bázi.

Jak na tom ale bude nová řada, kterou aktuálně prezentuje iPhone 16e? Vzhledem k číselnému označení, díky kterému tak nějak více zapadá mezi tradiční iPhony, se vyloženě nabízí, aby tyto dostupné modely vycházely každý roka a doplňovaly plnohodnotné varianty.

iPhone 16e | foto: The Verge

Bude levný iPhone vycházet každý rok?

Dostupné iPhony jsou pokaždé velmi populární a pro aktuální iPhone 16e to platí také. Zájem o něj je velký a Apple předpokládá, že letos prodá na 20 milionů kusů této novinky. Nyní se začíná spekulovat o tom, kdy vlastně dostane svého nástupce.

Zdroje z Koreje potvrzují, že Apple má v plánu vydávat dostupný iPhone každý rok, takže model iPhone 17e by měl dorazit příští rok na jaře. Dle aktuálních zpráv by měl nabídnout stejný displej, takže se opět bude jednat o příjemně kompaktní model.

Vzhledem k tomu, že i základní iPhone má být od další generace větší než doposud, zůstane dostupná varianta tím nejmenším telefonem v nabídce Applu. Displeje by měly této novince dodat opět firmy BOE, Samsung Display a LG Display.

Kdy se dočkáme?

Dá se předpokládat, že Apple bude chtít vydat iPhone 17e v podobném časovém období, jako aktuální model 16e. To znamená, že bychom se ho mohli dočkat někdy koncem února 2026 s tím, že do prodeje by zamířil ještě tentýž měsíc, nebo počátkem března.

Zdroj: The Elec