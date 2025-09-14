iPhone 17 už trhá rekordy. Předobjednávky iPhonu 16 překonal trojnásobně

Nový iPhone 17 je na trhu a zájem je obrovský. V Číně se předprodeje zvedly trojnásobně oproti iPhonu 16. Největší hvězdou je model Air.
Apple může pomalu začít slavit
Apple v úterý představil očekávané nové iPhony 17 a dočkali jsme se, jako již tradičně, čtyř samostatných modelů. Velkou novinkou je ultra-tenké provedení iPhone Air, které nahrazuje neúspěšný model Plus a které se zařadilo na post nejtenčího telefonu na trhu.
V pátek vstoupily tyto novinky oficiálně do předprodeje a příští týden v pátek, 19. září, odstartuje prodej. I když s sebou tato řada přinesla několik fanoušky ne úplně adorovaných věcí, hlavně na poli designu, vypadá to, že se jednalo spíše o minoritní záležitost.
Z Číny dorazila zpráva, že je o nové iPhony 17 obrovský zájem a že předobjednávky u tamního velkého prodejce již výrazně překonaly předchozí generaci. Znamená to snad, že se Apple v Číně vrací do hry a konečně zlepší své postavení? To ukáže až čas, ale našlápnuto má.
Neúspěch iPhonů 16 je zapomenut
Dle nejnovějších zpráv překonaly předprodeje iPhonů 17 v Číně předchozí generaci, tedy iPhony 16, trojnásobně. A to je jen případ jednoho prodejce. Obecně se tedy dají očekávat opravdu obrovské prodeje a je jasné, že Applu spadl pořádný kámen ze srdce.
Předchozí iPhony 16 byly z počátku v Číně velkým průšvihem. Silná konkurence domácích značek v kombinaci s absencí Apple Intelligence znamenaly, že Číňané neměli o tyto telefony nijak zvlášť velký zájem, a to vedlo k dříve nevídané věci – Apple je musel zlevnit.
To kalifornský gigant zkrátka nikdy nedělá a jen to ukazuje, jak moc byla situace v Číně kritická. Na toto konto se prodeje iPhonů 16 výrazně zvedly a tato nově nabitá popularita se evidentně přenesla i na novou generaci. Jak to tak vypadá, Apple by mohl být letos na tomto trhu spokojený.
Která z novinek uspěje nejvíce?
Letos bude velmi zajímavé sledovat, který z nových iPhonů se stane tím nejprodávanějším. Tradičně jsou nejúspěšnější vlajky Pro a Pro Max, ale Apple letos tak výrazně vylepšil základní iPhone 17, který navíc mezigeneračně zlevnil, že by se mohl stát vítězem tohoto klání klidně on.