iPhone 17 Pro Max se má dočkat rekordně velké baterie. Ostatní jsou ale o krok dál

Apple chystá nový, vrcholný iPhone 17 Pro Max s největší baterií ve své historii. V porovnání s ostatními vlajkami na trhu však zůstává pozadu.

Řada iPhone 17 se blíží

Apple již ukončuje přípravy na nové generaci iPhonů a na podzim se dočkáme čtveřice nových modelů v rámci série iPhone 17. Základní model doplní očekávaná, tenká varianta s označením Air a scházet samozřejmě nebude ani tradiční vlajková dvojice Pro a Pro Max.

Vrcholný iPhone 17 Pro Max bude tím největším a nejlépe vybaveným modelem v rámci nové generace a očekává se pořádný přísun novinek. Jedna z těch tradičních bude větší baterie a Apple osadí svou novou vlajkou největším akumulátorem v historii iPhonů.

Pokud ale čekáte nějaké rekordní hodnoty, budete pravděpodobně zklamáni. Apple se s nejnovější generací svých telefonů bohužel nevydá ve stopách čínských výrobců, kteří již víceméně všichni přešli na nový typ baterií postavený bázi křemíku a uhlíku.

Rekordní kapacita, ale i tak podprůměr

Nebudeme chodit okolo horké kaše – dle nejnovějších zpráv dostane iPhone 17 Pro Max baterii s kapacitou 5000 mAh. Pokud se to potvrdí, bude se jednat o úplně první iPhone s takto objemnou baterií a oproti iPhonu 16 Pro Max by to byl nárůst o solidních 315 mAh.

Jenže i tak se jedná o kapacitu, která je z perspektivy ostatních výrobců silně podprůměrná. Baterie nového typu totiž mají výrazně vyšší energetickou hustotou a v segmentu vlajek je 5000 mAh podprůměrná hodnota. Jediný, kdo je na stejné úrovni, jako Apple, jsou Samsung s Googlem.

Ti také nabízí baterie s kapacitou okolo 5000 mAh a ani jeden z těchto tří výrobců ne a ne přejít na nové typy akumulátorů. Pokud jste se tedy těšili, že Apple bude první z nich a osadí své iPhony bateriemi, které ukážou přímé konkurenci záda, bohužel tomu tak nebude.

Vlajka s nejmenší baterií

iPhone 17 Pro Max tedy bude telefon s největší baterií v historii Applu, ale zároveň pravděpodobně také vlajkou s nejnižší kapacitou akumulátoru na trhu. Uvidíme, jak se v tomto směru u svých nových vlajek vytáhnou Google (Pixel 10 Pro XL) a Samsung (Galaxy S26 Ultra).

