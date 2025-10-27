Logo Mobilizujeme.cz

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace

Ondřej Koníček
Huawei Pura 80 | Zdroj: Huawei

Huawei Pura 80 Ultra přináší inovace, které jinde nenajdete. Dvojitý teleobjektiv, vlastní čip i sklo Kunlun Glass z něj dělají technologický unikát.

Huawei Pura 80 Ultra je unikátní telefon

Huawei představil svou novou vlajkovou řadu Pura 80 letos v létě a v jejím rámci jsme se dočkali hned čtveřice modelů. Na samotném vrcholu pak sedí model Pura 80 Ultra, který je opravdu na výši a představuje to nejlepší, co může nejenom Huawei, ale i mobilní segment jako takový, nabídnout.

Čínský výrobce se navíc nebojí inovovat a vybavil svou novou vlajku takovými prvky, které nikde jinde neuvidíte a potvrzují, že stále patří mezi technologickou špičku. Než se trochu podrobněji podíváme na tři nejzajímavější prvky tohoto telefonu, shrneme si jeho základní parametry.

Pura 80 Ultra nabízí 6,8palcový OLED displej s LTPO technologií a jasem až 3000 nitů, pohání ji tovární procesor Kirin 9020 a může mít vnitřní úložiště o velikosti až 1 TB. Výborně pak vypadá i rychlé nabíjení o výkonu 100 W a bezdrátové, které nabízí parádních 80 W.

Unikátní technologie jednoho čipu, který obsluhuje dva objektivy | Zdroj: Huawei

Tři hlavní inovace Huawei Pura 80 Ultra

Unikátní teleobjektiv

Pura 80 Ultra má opravdu nesmírně pokročilý fotoaparát a jeho největší hvězdou je unikátní teleobjektiv s periskopickou konstrukcí. Má rozlišení 50 Mpx a 12,5 Mpx, skládá se ze dvou objektivů a ty obsluhuje jen jeden snímač. Jak je to možné?

Uvnitř modulu se totiž nachází mechanismus, který ho mezi těmito objektivy přesouvá a k dispozici je optické přiblížení o hodnotě 3,7× (50 Mpx), nebo 9,4× (12,5 Mpx). Jedná se o vskutku ojedinělý systém, který u žádného jiného telefonu nenajdete a Pura 80 Ultra v tomto směru vyniká.

Za zmínku stojí i to, že použitý fotočip je s plochou 1/1,28” tím největším na trhu (v rámci teleobjektivů), je pochopitelně opticky stabilizovaný a disponuje ostřením PDAF. Objektiv pak disponuje clonou f/2.4 u rozlišení 50 Mpx a f/3.6 u rozlišení 12,5 Mpx.

Focení s telefonem Huawei Pura 80 | Zdroj: Huawei

Hlavní fotoaparát s vlastním čipem

Mezi další inovace můžeme klidně zařadit i hlavní fotoaparát, který sice žádný speciální mechanizmus nenabízí, ale i tak stojí za to. Použitý čip RYYB s rozlišením 50 Mpx disponuje plochou jednoho palce a opět se jedná o jeden z největších senzorů v mobilním světě.

Tento čip pochází přímo z dílen Huawei a za vypíchnutí stojí také objektiv s variabilní clonou od f/1.6 až po f/4.0. To znamená, že uživatel bude mít větší kontrolu nad tím, kolik světla na čip dopadne, tím pádem i nad expozicí a může si také více pohrát s rozostřením pozadí.

Huawei Pura 80 | Zdroj: Huawei

Odolné sklo vlastní výroby

Zatímco většina výrobců vsází v oblasti odolného skla na značku Corning a její skla typu Gorilla Glass, Huawei na to jde jinak. Vyvinul si totiž, ve spolupráci s několika dalšími čínskými firmami, vlastní sklo, které se jmenuje Kunlun Glass a Pura 80 Ultra vsází na jeho druhou generaci.

Na čelní straně displeje se nachází sklo Crystal Armour Kunlun Glass druhé generace, které odolá i opravdu drsnému zacházení a v některých aspektech dokonce překonává i Gorilla Glass Victus 2. Hlavně tedy v otázce pádů na pevný povrch, zde má Kunlun Glass náskok.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

