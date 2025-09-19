Huawei Nova 14 a 14 Pro: Tenká těla, 50Mpx fotoaparát a ultrarychlé 100W nabíjení

Huawei uvádí Nova 14 a 14 Pro i na globální trh. Telefony lákají tenkým designem, velkými bateriemi, 100W nabíjením i chytrými AI funkcemi.
Huawei představil v Paříži dva nové kousky, které mají ambici zaujmout nejen designem, ale i výbavou. Nova 14 přichází s hliníkovým rámem, skleněnými zády a štíhlým tělem o tloušťce jen 7,2 mm. Přitom odolá prachu i vodě díky certifikaci IP65.
Moderní displej a povedené fotoaparáty
Displej má úhlopříčku 6,7 palců, je typu OLED a zvládá 120 Hz. Čtečka otisků je ukrytá v bočním tlačítku, takže odemykání je rychlé a pohodlné. Foto sestava nabídne 50Mpx hlavní senzor, 8Mpx širokáč a 12Mpx teleobjektiv s 3× zoomem. Selfie kamera má také 50 Mpx.
Uvnitř tiká čip Kirin 8000 spárovaný s 12 GB RAM. Interní úložiště sahá až na 512 GB. Energii dodává baterie o kapacitě 5500 mAh, která se díky 100W nabíjení zvládne nabít téměř bleskově. Nový HarmonyOS 5.0 navíc přidává celou řadu AI vychytávek – od úprav textu až po chytré režimy focení.
Pokud chcete ještě víc, je tu Nova 14 Pro
Kromě základního modelu Huawei představil i výkonnější variantu Nova 14 Pro. Ta se může pochlubit například větším 6,78palcovým LTPO OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a FullHD+ rozlišením. Pod panelem se následně ukrývá optická čtečka otisků prstů.
Srdcem telefonu se stal procesor Kirin 8020, který dostal k dispozici 12GB RAM. Úložiště má kapacitu 256 nebo 512 GB. Stejně jako u základního modelu, i zde je 5 500mAh baterie se stejně výkonným nabíjením.
Značně vylepšeny jsou nicméně fotoaparáty. Hlavní slovo má 50Mpx RYYB senzor s optickou stabilizací obrazu a nastavitelnou clonou. Jemu poté sekunduje 12Mpx teleobjektiv pro trojnásobný optický zoom, 8Mpx ultra-širokoúhlý čip a 1,5Mpx multispektrální senzor, jenž pomáhá se zachycením barev.
I zde se o systém stará HarmonyOS 5.0 plné chytrých funkcí. AI například pomáhá potlačit okolní hluk při telefonování. Nechybí ani podpora různých gest pro ovládání systému.
Huawei Nova 14 Pro | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei
Cena a dostupnost
Novinky Huawei Nova 14 a Huawei Nova 14 Pro byly již před několika měsíci uvedeny na trh v Číně, avšak nyní se dostávají i do zbytku světa. Základní model bude dostupný v těchto variantách – Crystal Blue, White a Black.
Výkonnější verze Huawei Nova 14 Pro si zákazníci budou moci zakoupit v těchto barevných provedeních – Crystal Blue, Pink, White a Black.
Kdy přesně se novinky začnou na globálním trhu prodávat, zatím není jisté. Stejně tak není stanovena i cena. V Číně ovšem základní model Huawei Nova 14 startuje na 2 699 jüanech (cca 7 800 korun). Verze Nova 14 Pro v Číně stojí 3 499 jüanů (zhruba 10 100 korun). V Česku telefony nebudou dostupné.