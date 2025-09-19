Logo Mobilizujeme.cz

Huawei Nova 14 a 14 Pro: Tenká těla, 50Mpx fotoaparát a ultrarychlé 100W nabíjení

Tomáš Rajnoch
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei

Huawei uvádí Nova 14 a 14 Pro i na globální trh. Telefony lákají tenkým designem, velkými bateriemi, 100W nabíjením i chytrými AI funkcemi.

Huawei představil v Paříži dva nové kousky, které mají ambici zaujmout nejen designem, ale i výbavou. Nova 14 přichází s hliníkovým rámem, skleněnými zády a štíhlým tělem o tloušťce jen 7,2 mm. Přitom odolá prachu i vodě díky certifikaci IP65.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Moderní displej a povedené fotoaparáty

Displej má úhlopříčku 6,7 palců, je typu OLED a zvládá 120 Hz. Čtečka otisků je ukrytá v bočním tlačítku, takže odemykání je rychlé a pohodlné. Foto sestava nabídne 50Mpx hlavní senzor, 8Mpx širokáč a 12Mpx teleobjektiv s 3× zoomem. Selfie kamera má také 50 Mpx.

Uvnitř tiká čip Kirin 8000 spárovaný s 12 GB RAM. Interní úložiště sahá až na 512 GB. Energii dodává baterie o kapacitě 5500 mAh, která se díky 100W nabíjení zvládne nabít téměř bleskově. Nový HarmonyOS 5.0 navíc přidává celou řadu AI vychytávek – od úprav textu až po chytré režimy focení.

Pokud chcete ještě víc, je tu Nova 14 Pro

Kromě základního modelu Huawei představil i výkonnější variantu Nova 14 Pro. Ta se může pochlubit například větším 6,78palcovým LTPO OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a FullHD+ rozlišením. Pod panelem se následně ukrývá optická čtečka otisků prstů.

Srdcem telefonu se stal procesor Kirin 8020, který dostal k dispozici 12GB RAM. Úložiště má kapacitu 256 nebo 512 GB. Stejně jako u základního modelu, i zde je 5 500mAh baterie se stejně výkonným nabíjením.

Značně vylepšeny jsou nicméně fotoaparáty. Hlavní slovo má 50Mpx RYYB senzor s optickou stabilizací obrazu a nastavitelnou clonou. Jemu poté sekunduje 12Mpx teleobjektiv pro trojnásobný optický zoom, 8Mpx ultra-širokoúhlý čip a 1,5Mpx multispektrální senzor, jenž pomáhá se zachycením barev.

I zde se o systém stará HarmonyOS 5.0 plné chytrých funkcí. AI například pomáhá potlačit okolní hluk při telefonování. Nechybí ani podpora různých gest pro ovládání systému.

Huawei Nova 14 Pro | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 Pro | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 Pro | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei
Huawei Nova 14 | Zdroj: Huawei

Cena a dostupnost

Novinky Huawei Nova 14 a Huawei Nova 14 Pro byly již před několika měsíci uvedeny na trh v Číně, avšak nyní se dostávají i do zbytku světa. Základní model bude dostupný v těchto variantách – Crystal Blue, White a Black.

Výkonnější verze Huawei Nova 14 Pro si zákazníci budou moci zakoupit v těchto barevných provedeních – Crystal Blue, Pink, White a Black.

Kdy přesně se novinky začnou na globálním trhu prodávat, zatím není jisté. Stejně tak není stanovena i cena. V Číně ovšem základní model Huawei Nova 14 startuje na 2 699 jüanech (cca 7 800 korun). Verze Nova 14 Pro v Číně stojí 3 499 jüanů (zhruba 10 100 korun). V Česku telefony nebudou dostupné.

Zdroj: Huawei

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Tady je nový iPhone skladem. Prodeje iPhonů 17 a iPhonu Air právě začaly
PR článek

Tady je nový iPhone skladem. Prodeje iPhonů 17 a iPhonu Air právě začaly

Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další
Ondřej Koníček

Novinky Huawei z Paříže: Krásné a odolné Watch GT 6, Watch Ultimate 2 a další

Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil
Ondřej Koníček

Úžasný produkt, jehož odhalení přerušilo selhání techniky. Zuckerberg se divil

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací
Ondřej Koníček

Samsung u nového mobilu za méně než 5 tisíc slibuje 6 let aktualizací

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy
Ondřej Koníček

WhatsApp přináší novou funkci, se kterou už nezapomenete odpovědět na zprávy

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině
Tomáš Rajnoch

Dáme vám tip na skvělý víkendový film. Tahle novinka se bude líbit celé rodině

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti
PR článek

Fotomobil vivo X200 Pro nabízí špičkovou kombinaci výkonu a odolnosti

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací
Richard Šimáček

Pozor, co si stahujete na mobil! Google objevil přes 200 škodlivých aplikací

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu
PR článek

Prémiová ochrana pro iPhone 17. Kupte PanzerGlass za tu nejlepší cenu