Recenze tabletu Huawei MatePad 11.5″ – Skvěle vypadá a má parádní displej

Huawei MatePad 11.5” překvapuje matným displejem, luxusním provedením a propracovaným systémem. Recenze odhaluje nejen jeho silné stránky.
První dojem zvládl
Huawei nedávno uvedl nový tablet MatePad 11.5”, který se svými parametry řadí do střední třídy. Ještě než se podíváme na jeho funkce, musím vyzdvihnout první dojem – ten se Huawei opravdu povedl. V balení totiž kromě nabíjecího kabelu a síťového adaptéru najdete i milé překvapení v podobě leštícího hadříku na displej.
Precizní žiletka
Nový tablet Huawei MatePad 11.5″ dokazuje, že i tablety ve střední třídě mohou působit prémiově. Pro výrobu byl totiž zvolen hliník, jenž příjemně chladí do ruky. Novinka je navíc jen 6,1mm tenká a tak dokáže vzbudit opravdu luxusní dojem.
Díky zaobleným rohům se navíc příjemně drží, což podtrhuje i nízká hmotnost 515 gramů. Ve výsledku je tablet velmi kompaktní a v růžové variantě, jež nám do redakce dorazila, zaujme snad každou ženu.
Design minimalisticky vzhlížejícího tabletu nenarušují ani potřebné prvky. Na zádech je tedy jen logo Huawei, tři piny ve spodní části pro interakci s příslušenstvím a malý modul fotoaparátu. Pravý bok následně ukrývá ovládání hlasitosti v horní části, zatímco ve spodní je speciální plocha pro uchycení a nabíjení stylusu.
Zamykací tlačítko Huawei ukryl na horní stranu, kde jsou i dva průduchy pro reproduktor. Dva se ukrývají i ve spod a tablet díky nim produkuje velmi kvalitní zvuk. I při maximální hlasitosti je zvuk hutný, kvalitní a potěší i výrazné basy. V neposlední řadě hlásí vespod přítomnost také USB-C konektor.
Horní strana
Spodní strana
„Papírový“ displej z vyšších sfér
Možná největší lákadlem tabletu Huawei MatePad 11.5″ je jeho displej. Na první dobrou možná očekáváte nasazení kvalitního OLED panelu. Ten zde ale není a Huawei nasadilo klasický TFT IPS 11,5palcový zobrazovač. V čem tedy tkví jeho kouzlo? V povrchové nano úpravě, díky čemuž je zobrazovač matný a imituje papír.
Díky tomu jsou odstraněny nežádoucí odlesky a tablet je ideální na sledování video obsahu. Navíc je pro prst velmi příjemný a ještě více jej oceníte při psaní stylusem. Úprava displeje zajišťuje pocit, jako byste psali na papír.
Při zaměření na technické specifikace potěší vysoká 120Hz obnovovací frekvence a rozlišení 1 440 x 2 200 pixelů. Maximální svítivost 600 nitů poté zaručí dobrou viditelnost za všech podmínek a chválím i pohotovou automatickou regulaci jasu. Rámečky kolem zobrazovače jsou poté možná lehce větší, ale jsou alespoň symetrické.
HarmonyOS se svými plusy i minusy
Systém HarmonyOS je mezi softwary poměrně nováčkem a snaží se dát zapomenout na Android. Jde na to především cestou spousty funkcí, avšak v mnoha ohledech si s Androidem nezadá. Ovládání probíhá pomocí gest a rychlé přepínače nebo notifikační centrum naleznete po stažení horní lišty.
Všechny aplikace jsou poté na domovské obrazovce a HarmonyOS tak nenabízí menu. K aplikacím mám ale výhradu. Je jich spousta předinstalovaných a ještě více je jich přímo na ploše s rychlým odkazem pro stažení. Je to až otravné a zprvu je tablet velmi nepřehledný.
Domovská obrazovka
Centrum ovládání
Centrum notifikací
Nastavení
Jakmile si ale uděláte pořádek, bude vás HarmonyOS bavit. Systém je krásně svižný a intuitivní. Nastavíte si vše k vašemu obrazu a se zařízením tohoto typu skvěle využijete propracovaný multitasking. Jednoduše otevřete více aplikací, přičemž v reálném čase můžete pracovat se dvěma. Zbylé se ukryjí na kraj obrazovky a jsou připravené na opětovné spuštění.
Některé z Huawei aplikací nabízí i něco, co bych nazval jako „ready to start widget“. Zprvu se aplikace tváří obyčejně, avšak proužek pod ní napoví, že tahem nahoru po ikonce se otevře malý widget a vy s aplikací můžete pracovat, aniž byste ji otevřeli.
Vzhledem k matnému displeji musím vypíchnout režim eBook a možnost černobílého zobrazení. Displej se zahalí do černé a bílé, díky čemuž působí Huawei MatePad 11.5″ jako čtečka knih a čtení je tak nesmírně pohodlné.
Chytré widgety
Multitasking
Chytrá asistentka Celia
Nastavení ovládání
Systém pro rok 2025 samozřejmě musí nabízet i umělou inteligenci. Huawei nasadilo do zařízen hlasového asistenta Celia. Ten umí nastavit budík, přehrát hudbu, překládat, říct jaké bude počasí nebo zkontrolovat sportovní výsledky. Bohužel to umí jen v pár jazycích a čeština mezi nimi není.
Jako poslední se pozastavím u chybičky, která sice neovlivňuje funkce, ale je zarážející. V nastavení se nachází sekce Mobilní síť. Tablet MatePad 11.5″ ale nepodporuje SIM ani eSIM a toto nastavení by tudíž mohlo zmást a navodit falešnou naději v mobilní připojení.
Výkon, výdrž a nabíjení
Po stránce výkonu sází Huawei MatePad 11.5″ na vlastní zdroje a hlavní roli tudíž hraje tovární osmijádrový procesor Kirin T82B ve spolupráci s 8 GB RAM. Herní železo to tedy rozhodně není a při náročných titulech je to znát. Tablet se dokáže zahřát a některé hry se i lehce sekají.
Pokud ale nejste náruživý hráč a tablet chcete spíše pro konzumaci obsahu nebo kancelářskou práci, rozhodně nebudete výkonem ovlivněni. Multitasking zvládá tablet bez obtíží a animace jsou krásně plynulé. Během běžného používání se se zádrhely zkrátka nesetkáte a to je důležité.
Režim nabíjení
Nastavení baterie
Podrobné nastavení baterie
Výsledek Antutu benchamrk testu
Navíc vás novinka potěší i výdrž na jedno nabití. Zabudovaná 10 100mAh baterie dokáže při běžném používání vydržet zhruba 8 hodin. Na tabletu jsem během dne sledoval seriály, brouzdal po internetu nebo hrál nenáročné hry. Nabíjení posléze probíhá maximálním výkonem 40 W a nezabere ani dvě hodinky.
Fotoaparát jen pro pracovní účely
Tablety samozřejmě nejsou určeny pro fotografování a platí to i pro Huawei MatePad 11.5″. I tato zařízení ale potřebují fotoaparáty a tudíž na zádech nalezneme základní 13Mpx snímač. Na momentky samozřejmě vystačí, avšak více využitelný je samozřejmě pro skenování dokumentů a obdobnou práci.
Pokud se ale přeci jen rozhodnete tabletem fotit, jsou připraveny některé režimy. Například ten, jenž fotografie vybarví a vynasnaží se z nich dostat to nejlepší. Samozřejmě lze i natáčet a to konkrétně ve FullHD rozlišení při 30 fps.
Z přední strany je v pravém rámečku kolem displeje připravena 8Mpx kamera. Kvalita je průměrná a na videohovory naprosto dostačující.
Jak fotí Huawei MatePad 11.5″?
Závěr recenze Huawei MatePad 11.5″
Novinka Huawei MatePad 11.5″ je opravdu ambiciózní tablet, jenž mnohé dělá opravdu dobře. Nejlepší dojem na mě zanechal rozhodně displej. Je skvěle čitelný, má vysokou svítivost, krásné barvy a prvotřídní matnou úpravu. Plusové body k tabletu za zhruba 11 tisíc míří i za konstrukci, která si nezadá ani s mnohonásobně dražší konkurencí.
Co mě naopak příliš nezaujalo, je systém HarmonyOS. Sice funguje ukázkově a má několik šikovných funkcí, nicméně nepříjemnosti s instalací některých aplikací jsou zkrátka mrzuté a tolik předinstalovaných aplikací jsem dlouho neviděl. Pochválit nemůžu ani výkon. Vzhledem k nehernímu určení tabletu se to ale dá odpustit.
Proti konkurenci to ovšem bude velmi vyrovnaný boj. Ve stejné cenové relaci se nachází například Apple iPad 11″ s výkonným čipem Apple A16 Bionic nebo šikovným systémem iPadOS 18. V nabídce je i Xiaomi Pad 7 Pro nebo větší Honor MagicPad 2.