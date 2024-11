Jako jedni z mála jsme vyzkoušeli Honor Magic 7 Pro. Jaké jsou první dojmy?

Jako jedna z prvních redakcí v ČR jsme měli možnost vyzkoušet si novou, očekávanou vlajku od Honoru, model Magic 7 Pro. Do rukou se nám dostal přímo v Číně a mohli jsme se tedy s předstihem podívat, na co se můžeme v dohledné době těšit i na našem trhu. Ano, Magic 7 Pro míří také do našich končin a rozhodně bude mít co nabídnout.

Honor Magic 7 Pro: Design ve stylu elegantní evoluce

V oblasti designu vychází nový Magic 7 Pro z předchozích modelů, tedy z páté a šesté generace, které vsadily na masivní, výrazný fotomodul na zádech. Ten je opravdu rozměrný i u nejnovější iterace, ale již není tak výrazný a telefon hraje celkově více na elegantní než extravagantní notu. Konstrukce pak vsází na plochý, hliníkový rámeček a je vskutku precizní.

Telefon padne výborně do ruky, ačkoliv je nepatrně rozměrnější než předchozí generace a to je dáno nasazením o něco méně zaobleného displeje. Ten je po stranách zahrnutý jen velmi decentně a vlastně je takřka plochý, no rámečky po jeho obvodu jsou pořád extrémně tenké. Velkou novinkou je pak nejvyšší odolnost dle krytí IP68/IP69.