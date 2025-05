Honor 400 (Pro) – Nové telefony unikají v celé kráse ještě před premiérou

Nové telefony Honor 400 a 400 Pro se ukázaly před premiérou. Nabízí silné procesory, 200Mpx fotoaparáty, odolnost IP66/68 a baterie s rychlonabíjením.

Nejnovější telefony od Honoru

Modely Honor 400 a 400 Pro jsou venku, ne tedy ještě formou oficiální premiéry, ta je naplánována na 22. května, ale oba telefony se již objevily na oficiální webu Honoru. Čínský výrobce již nebude mít co představovat, protože o nich víme prakticky úplně vše, včetně designu. Obě novinky, které doplňují základní Honor 400 Lite, jsou si podobné a vsází na fotomodul ve tvaru lichoběžníku.

Zatímco základní model Honor 400 ho má menší, jen s dvojicí objektivů, u verze Honor 400 Pro je podstatně mohutnější, se třemi objektivy. Menší rozdíly najdeme také co se rámečku týče – Honor 400 ho má zcela plochý a verze Pro pak lehce zakulacený. Oba telefony potěší zvýšenou odolností a ta je u základního provedení postavena na krytí IP66.

Varianta Pro je na tom díky krytí IP68/IP69 ještě o kus lépe a oba modely se chlubí také výraznou odolností proti pádu na pevný povrch. Sourozenci na první pohled potěší i tenkým vnitřním rámečkem okolo displeje a útlým šasi. Honor 400 má v pase jen 7,3 mm, váží příjemných 183 gramů a verze Pro na tom také není v tomto směru špatně (8,1 mm a 201 gramů).

Honor 400 na oficiálním snímku | foto: Honor

Takřka nekompromisní výbava

Jednou z hlavních předností těchto novinek jsou displeje. Oba nabízí maximální jas až 5000 nitů, frekvenci 120 Hz, podporují standard HDR a neschází ani pulzně-šířková modulace s frekvencí 3840 Hz. O zrak uživatele tedy bude dobře postaráno. Základní model má displej o velikosti 6,55 palce a varianta Pro pak dostala do vínku větší, 6,7palcový panel.

Obě novinky se opírají o procesory Snapdragon od Qualcommu, a zatímco Honor 400 pohání verze 7 Gen 3 spadající do střední třídy, verze Pro má ryze vlajkový procesor. Snapdragon 8 Gen 3 poháněl většinu vlajkových telefonů loňského roku a disponuje opravdu pořádnou porcí výkonu, který bude postačující i náročným hráčům.

Honor 400 / Honor 400 Pro – specifikace

Displej: OLED, 6,55 palce, 1,5K rozlišení, 120 Hz / OLED, 6,7 palce, 1,5K rozlišení, 120 Hz

Procesor: Snapdragon 7 Gen 3 / Snapdragon 8 Gen 3

Operační paměť: až 12 GB RAM (a 12 GB RAM virtuální formou)

Vnitřní úložiště: až 512 GB

Fotoaparát: 200 + 12 Mpx, PDAF, OIS / 200 + 50 + 12 Mpx, PDAF, OIS

Selfie kamerka: 50 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Baterie: 6000 mAh

Nabíjení: 80 W drátové / 100 W drátové + 50 W bezdrátové

Honor 400 Pro na oficiálním snímku | foto: Honor

Fotoaparát, baterie a systém s AI

Oba nové Honory 400 jsou osazeny hlavním fotoaparátem s rozlišením 200 Mpx a optickou stabilizací obrazu, který doplňuje 12Mpx ultra-širokoúhlá jednotka. Model Pro má pak navíc teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací a schopností 3násobného optického přiblížení. Selfie kamerka má v obou případech rozlišení 50 Mpx.

Hodně slibně vypadá baterie s kapacitou 6000 mAh. Honor opět vsadil na křemíkovo-uhlíkový akumulátor a potěší i výkonné nabíjení. Drátové má výkon 80 W u základního modelu a 100 W u verze Pro, která dostala navíc do vínku i 50W bezdrátové nabíjení. Mluví se ale o tom, že evropské verze by mohly mít baterie s nižší kapacitou, nicméně to se dozvíme až při představení.

Honor 400 i 400 Pro poběží z krabice na systému MagicOS 9, který je postavený na Androidu 15 a nabízí spoustu AI vychytávek. Umělá inteligence zasáhne do pořizování fotografií, ale i do jejich úprav a zajímavě vypadá hlavně funkce, která umí udělat ze statické fotografie krátké video. Obě tyto očekávané novinky se oficiálně představí 22. května 2025.

Cena a dostupnost

Pokud nám něco důležitého do celé skládačky chybí, tak je to už jenom cena obou nových telefonů. Kolik bude stát Honor 400, resp. vyšší model Honor 400 Pro se dozvíme nejspíš již příští týden na oficiálním představení těchto novinek.

zdroj: Honor (1, 2)