Hodinky změří cukr v krvi. Revoluční technologii by měl jako první přinést Apple

Apple a Samsung vyvíjejí revoluční technologii pro chytré hodinky – neinvazivní měření cukru v krvi. Apple Watch 13 ji možná nabídnou už v roce 2027.

Měření cukru v krvi pomocí hodinek

Technologie neinvazivního měření hladiny cukru v krvi je vrcholnou metou v rámci chytrých hodinek, které se snaží dosáhnout primárně Apple a Samsung. Kdo z nich přinese tuto funkci do svých hodinek jako první, získá obrovskou konkurenční výhodu.

Cukrovka je bohužel jedna z nejrozšířenějších nemocí moderní společnosti a mít možnost monitorování hladiny cukru v krvi jen pomocí běžných hodinek je něco, co by určitě ocenil každý diabetik. Jedná se o úkon, který se musí provádět na denní bázi, někdy i vícekrát za den.

V posledních letech se víceméně s každou generací hodinek Apple Watch a Galaxy Watch od Samsungu spekuluje o tom, že dorazí s neinvazivním měřením hladiny cukru v krvi. Jenže tato technologie ne a ne přijít a jak to tak vypadá, pro oba technologické giganty je to velké sousto.

V souvislosti s Apple Watch se o této funkci mluví již minimálně od roku 2021 a kalifornský gigant na ní pracuje již opravdu velmi dlouho. Nejnovější informace poukazují na to, že se vývoj této technologie již pomalu blíží ke konci a relativně brzy dorazí mezi uživatele.

Apple Watch s novým watchOS 26 | foto: Apple, úprava: Luboš Srb

Apple Watch 13 s integrovaným glukometrem

Neinvazivní monitorování hladiny cukru v krvi se tedy dostává opět do popředí a dle posledních zpráv by tato funkce mohla dorazit spolu s Apple Watch 13. Ty jsou naplánovány na rok 2027 a právě měření cukru by se mělo stát jejich klíčovou funkcí.

Konkrétní detaily zůstávají bohužel neznámé, takže je třeba brát tyto zkazky s nadhledem, nicméně pravdou je, že okolo měření cukru v krvi u hodinek byl teď po nějakou dobu relativní klid. Otázkou pak zůstává například i to, zda by byla tato funkce součástí všech hodinek.

Představí Apple hodinky Watch 13 s neinvazivním měřením hladiny cukru, nebo představí standardní Watch 13 a spolu s nimi speciální edici, která bude touto technologií vybavena? To je ve hvězdách, nicméně ve hře jsou určitě obě varianty.

Největším problémem této funkce v hodinkách, se kterou se pravděpodobně potýkají Apple i Samsung, je přesnost. Ta musí být na stejné úrovni, jako u profesionálních, dedikovaných přístrojů a pro chyby či odchylky rozhodně není v této oblasti prostor.

Blíží se revoluce?

Pro chytré hodinky by byla integrace neinvazivního měření hladiny cukru v krvi malou revolucí. Byla by to další a velmi důležitá zdravotní funkce do sbírky, která by doplnila monitorování okysličení krve, či měření EKG. Uvidíme, jak rychle ji Apple či Samsung zvládnou nabídnout.

