Chytrý dům pod kontrolou hackera? Pomocí triku s Google Kalendářem útočníci dokázali zmanipulovat asistenta i ovládání domácnosti.
Jednoduchá chyba dokáže „hacknout“ celou domácnost
Doby, kdy chytří asistenti uměli reagovat pouze na přednastavené příkazy, jsou už dávno pryč a nyní chatboti jako Gemini umí odpovědět a ovládat prakticky cokoliv, a to může být problém. Neurální síť jazykových modelů je tak komplexní, že v ní mohou být pro vývojáře skryté chyby, které můžou být zneužity.
Hackeři přišli na zajímavý způsob, jak převzít kontrolu nad celým lokálním systémem chytré domácnosti. Stačila jim k tomu pouze upravená pozvánka do Google kalendáře a pomocí ní se poté jednoduše nabourali do celého systému konkrétního uživatele. Chyba by již nyní měla být naštěstí opravena.
Pomocí tohoto nenápadného triku vám tak útočník může v domácnosti zhasínat světla, ovládat okenní rolety, přepínat režimy na čističce vzduchu nebo měnit nastavení termostatu, takže vám doslova hacker může pořádně zatopit. Mnozí by si poté mohli začít myslet, že jim doma straší.
Google Asistent uměl ovládat chytrou domácnost pouze na základě předem nastavených příkazů, a to už u Gemini neplatí. To znamená, že chatboty lze jednodušeji přimět prakticky k čemukoliv a stačí k tomu vědět jen jak na to. Obvykle stačí poslat dlouhý popis, jak by se AI měla chovat, takových po internetu kolují stovky.
Hacknutý AI asistent by dokázal v domácnosti napáchat velkou škodu, ale co teprve kdyby se útočník dostal k chatbotovi přítomnému ve vašem voze. Mohl by tak ovládat klimatizaci, sedačky nebo by viděl náhled z kamer. Naštěstí AI nemá přístup k ovládání vozů a to se nejspíše jen tak nezmění.
Současná umělá inteligence sice působí velmi chytře a v některých disciplínách překonává člověka, ale stále nemá sebeuvědomění na to, aby si uvědomila, že někdo další se jí snaží obelhat, aby nějak poškodil konkrétního majitele chytré domácnosti. Avšak co dnes není, může za pár let být.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
