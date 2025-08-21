Logo Mobilizujeme.cz

GPT-5 bylo zklamáním, Sam Altman začíná lákat na nové GPT-6. Kdy vyjde?

Ondřej Koníček
Výkonný ředitel společnosti OpenAI Sam Altman
GPT-5 nebyl tak dokonalý, jak sliboval Sam Altman. OpenAI už oznámila práce na GPT-6, který má být rychlejší a schopnější.

GPT-5 nenaplnilo očekávání

Když vydala společnost OpenAI před dvěma týdny nový AI model GPT-5, tak ho vychválila až do nebes. Jedna z předních AI firem na trhu si jím byla dokonce tak jistá, že ho okamžitě nasadila jako primární model do svého chatbota ChatGPT.

Jenže to byla chyba a nakonec se ukázalo, že si Sam Altman v oblasti schopností tohoto modelu trochu nadsadil realitu a GPT-5 nebyl tak dokonalý, jako ho ředitel OpenAI prezentoval. ChatGPT-5 nebyl špatný, nicméně uživatelé si začali stěžovat na ztrátu lidského přístupu.

Stalo se tedy nevyhnutelné a firma OpenAI oznámila, že pracuje na dalším AI modelu v podobě GPT-6. Přímý nástupce GPT-5 má být, jak jinak, ve všem o mnoho lepší a jeho vývoj by měl trvat podstatně kratší dobu.

Aplikace ChatGPT na mobilu | foto: Unsplash
Chybami se člověk učí

Zavedení GPT-5 do ostrého provozu bylo mírně problematické a tento model nakonec nepřinesl takové změny, jak bylo prezentováno. Nejednalo se ale o vyloženě špatný počin a například v oblasti kódování výrazně překonal předchůdce GPT-4 nebo o3.

Uživatelé si nejvíc stěžovali na odtažitější přístup modelu, a to tak, že ho OpenAI v tichosti aktualizovala a dodala mu o něco vřelejší přístup. Firma připustila, že zavedení GPT-5 nebylo úplně promyšlené a dá se předpokládat, že se AI gigant ze svých chyb poučí.

Sam Altman zmínil novinářům, že se mu nový model líbí mnohem víc než ten starý a že se mu bude dařit mnohem lépe. GPT-6 bude samozřejmě větší, podstatně schopnější a má být také výrazně odlišný. Uvidíme, jaká bude nakonec realita.

Kdy vyjde GPT-6?

Dle Altmana bude trvat vývoj GPT-6 méně než v případě GPT-5, nicméně datum spuštění tohoto modelu do ostrého provozu neznáme. Práce na něm byly ohlášeny nyní a vývoj GPT-5 trval necelé dva roky, takže GPT-6 by mohl dorazit relativně brzy, klidně již v roce 2026.

Zdroj: Bleeping Computer

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

