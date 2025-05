Google se v reklamě trefuje do nového iPhonu 17 kvůli kopírování designu

Google si utahuje z Applu kvůli designu iPhonů 17. Podobají se Pixelům, a to i přesto, že ještě nevyšly. Rivalita mezi značkami znovu ožívá.

Apple terčem posměchu za kopírování?

Mezi technologickými giganty Apple a Google panuje zdravá rivalita. Jedná se o přímé konkurenty a často si jeden druhého dobírá za něco, co mezi fanoušky vyvolává emoce a může být lehce kontroverzní. Právě do Applu se nyní opřel Google, a to kvůli iPhonům 17, které sice ještě ani nevyšly, ale i tak už budí pořádnou dávku kontroverze.

Modely iPhone 17 Pro a Pro Max se totiž dočkají, po dlouhé době, výrazného redesignu a ten zahrne v první řadě fotomodul na zádech. Tato platforma by měla být roztažená přes celá záda a bude vyvedena v podobném stylu, jakým disponují aktuální Pixely 9 a dostanou ho i Pixely 10. A právě na to Google v krátkém, minutovém videu naráží.

V tomto klipu vystupuje Pixel 9 Pro, který vede přátelský hovor s iPhonem 16 Pro a vlajka od Googlu naráží na to, že se design další generace iPhonů výrazně promění. A nakloní směrem právě k Pixelům. Telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku se tomu diví, nicméně v pozdější rozmluvě vlastně přizná, že si od Google telefonů vypůjčil již spoustu prvků.

I Apple se rád nechá inspirovat

Google v tomto videu naráží na prvky, které měly jeho Pixely první a Apple je přidal do iPhonů až později. Jako první přišla řeč na noční fotografický režim Night Sight od Googlu, na který Apple zareagoval o rok později režimem Night Mode. Vyhledávací gigant si pak rýpl i do funkce Clean Up, která byla odpovědí Applu na jeho obdobnou funkci Magic Eraser.

Poté přišla řada i na widgety, se kterými si dal kalifornský gigant na čas a přinést je do iPhonů mu trvalo vyšší jednotky let. Celé video je vyvedeno v poměrně příjemném duchu, jako takové přátelské popichování mezi dvěma kamarády a určitě se nejedná o nějaké toxické trefování se do někoho. Je sice možná trochu divné („cringe“ je to správné slovo), ale jinak neškodné.

Klip vytváří pocit, že se Apple snaží své iPhony posouvat postupem let víc a víc směrem k Pixelům. To by ale samozřejmě šlo aplikovat i naopak, protože mobilní výrobci se mezi sebou moc rádi inspirují. I onen design iPhonů 17 bude ve finále pravděpodobně působit trochu jinak, protože telefony budou mít jinak rozloženy jednotlivé objektivy.

iPhony 17 se blíží, Pixely 10 také

Apple představí další generaci iPhonů s pořadovým číslem 17 na podzim, dle zaběhlých tradic a letos se samozřejmě dočkáme i nových Pixelů 10. Ty by měly dorazit o pár týdnů dřív a opět se dočkáme velmi vyrovnaného souboje těch nejlepších z nejlepších.