Google Pixel 10 Pro XL má skvělý fotoaparát, ale na nejlepší mobily to nestačí

Experti z DxOMark otestovali fotoaparát nejnovějšího telefonu Google Pixel 10 Pro XL. Je výborný, jen na čínské vlajkovky to nestačí.
Pixel 10 Pro XL v testu fotoaparátu
Google minulý týden představil své nové referenční telefony, řadu Pixel 10. Dočkali jsem se rovnou čtyř telefonů v podobě základního Pixelu 10, vlajek Pro / Pro XL a skládačky Pro Fold, která se bohužel opět nedostala na náš trh. Tradiční modely ale ano a ty se již konečně objevují skladem.
Telefony Pixel jsou odjakživa známé pro výborné fotoaparáty a dlouhodobě patří k nejlepším fotomobilům na trhu. Jsou zkrátka takovou fotografickou smetánkou a od nové generace tedy máme, logicky, nejvyšší očekávání. A jak to tak vypadá, budou splněna.
Model Pixel 10 Pro XL se dostal do testu známého serveru DxOMark, který se podrobně zaměřuje na fotoaparáty. Novinka od Googlu od něj získala 163 bodů, v globálním žebříčku se umístila na čtvrtém místě a nestačila jen na tři konkurenční čínské vlajky.
Aktuální žebříček TOP 10 fotomobilů dle DxOMark
Huawei Pura 80 Ultra – 175 bodů
Oppo Find X8 Ultra – 169 bodů
Vivo X200 Ultra – 167 bodů
Google Pixel 10 Pro XL – 163 bodů
Huawei Pura 70 Ultra – 163 bodů
Apple iPhone 16 Pro Max – 161 bodů
Google Pixel 9 Pro XL – 160 bodů
Xiaomi 15 Ultra – 159 bodů
Honor Magic 6 Pro – 158 bodů
Apple iPhone 16 Pro – 157 bodů
Klady fotoaparátu Pixelu 10 Pro XL
Mezi hlavní přednosti trojnásobného fotoaparátu Pixelu 10 Pro XL s rozlišením 50 + 48 + 48 Mpx patří dobrá expozice a široký dynamický rozsah u fotografií i videí. Pochvalu si pak vysloužil také velmi reálný odstín pleti či přesné vyvážení bílé barvy.
Automatické ostření je rychlé, přesné a fotoaparát si vysloužil pochvalu i za nízký počet artefaktů. Velmi povedený se ukázal být periskopický teleobjektiv se schopností 5násobného optického přiblížení a fotografie jím pořízené byly velmi detailní.
Za zmínku určitě stojí také ultra-širokoúhlý fotoaparát, který exceloval hlavně u videí. A to dokonce tak moc, že si v tomto ohledu vysloužil nejlepší skóre mezi telefony a porazil i Vivo X200 Ultra, které má větší a papírově i lepší ultra-širokoúhlý snímač.
Jaká byla negativa?
Záporů fotoaparát Pixelu 10 Pro XL moc neměl, nicméně nějaké se přece jen našly. Google by měl trochu více zapracovat na rozostření pozadí, tedy bokeh efektu, ve kterém trochu ztrácel. To se týkalo portrétních snímků a fotografií se středním přiblížením.
Také detaily při horším osvětlení za výše postavenou konkurencí lehce zaostávaly a snímkům se nevyhnul ani lokální šum. U některých venkovních snímků pak byly zaznamenány odlesky a fotografie se středním zoomem vykazovaly méně detailů.
Obecně je ale Pixel 10 Pro XL špičkový fotomobil a víceméně splnil to, co se od něj očekávalo. O tři body překonal na šesté pozici umístěný iPhone 16 Pro Max, nicméně ten dostane již za pár dnů nástupce, od kterého se očekávají velké věci. Žebříček DxOMark by se tedy mohl již brzy změnit.