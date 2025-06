Google nesmí prodávat telefony Pixel 7 v Japonsku. Zákaz se může rozšířit

Telefony řady Pixel 7 mají zákaz prodeje v Japonsku kvůli sporu o patent. Hrozí rozšíření i na novější modely Pixel 8 a 9. Google se musí bránit.

Pixely dostávají zákaz na důležitém trhu

Telefony Pixel, tedy referenční mobily od Googlu, jsou celosvětově čím dál populárnější a každoročně se jich prodává čím dál víc. Nesmírně oblíbené jsou v Japonsku, a to dokonce tak, že je na tamním trhu Google druhý největší prodejce telefonů.

V Zemi vycházejícího slunce vévodí prodejům Apple, nicméně Google je na tamním trhu druhý a prodává více přístrojů, než například Samsung, nebo Xiaomi. Nyní ale musí vyhledávací gigant řešit velmi nepříjemnou situaci v podobě zákazu prodejů řady Pixel 7.

Tato generace Pixelů sice již není aktuální a je víceméně okrajovou záležitostí, nicméně tento zákaz může rychle přeskočit i na novější řady Pixel 8 a Pixel 9. To už by byl opravdu problém, který by musel Google nějakým způsobem začít řešit.

Google Pixel 7 Pro | foto: 9to5Google

Google čelí nařčení za zneužití patentu

Jablkem sváru je patentová technologie od společnosti Pantech, kterou mají mobily řady Google Pixel 7 používat bez správné licence za spravedlivých podmínek. Firma podala na Google žalobu a ten odmítl sjednat pořádek, takže přišel na řadu zákaz prodejů.

Tento patent se týká způsobu komunikace LTE modemu v Pixelech s mobilními vysílači. Google byl vyzván k uhrazení dodatečných poplatků, což ale odmítl a na toto konto postavil tamní soud zmíněnou řadu Pixel 7 zcela mimo prodej.

Firma Pantech v tomto prvním sporu vyhrála a údajně připravuje další žalobu. Ta by se měla zaměřovat na novější řadu Pixel 8, ale i na aktuální sérii Pixel 9, což už by Google rozhodně řešit musel, protože se jedná o telefony, které jsou pořád ve větší míře v prodeji.

Nové Pixely 10 jsou za rohem

Uvidíme, jak se vyvine situace okolo nových Pixelů 10, které budou oficiálně představeny 20. srpna 2025. Jedná se o velmi očekávané telefony a je jasné, že si Google nebude moct dovolit, aby na takto důležitém trhu čelily potenciálnímu zákazu prodeje.

Zdroj: MLex