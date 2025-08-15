Google Gemini dostává vylepšení, kterým maže náskok populárního ChatGPT

Umělá inteligence od Googlu je zase o kus použitelnější. Nejnovějším vylepšením je přidání dlouhodobější paměti, které podstatně zlepšuje výsledky.
Nové schopnosti AI od Google
Modelů umělé inteligence je dnes poměrně mnoho a jedním z největších hráčů na tomto poli je Google. Ten provozuje jazykový model Gemini. Jde o chatbota, jenž je nabízen v několika variantách a umí spoustu šikovných věcí.
Nyní americká společnost zveřejnila podrobnosti o aktualizaci Gemini, která do jazykového modelu přináší jednu skvělou funkci. Gemini si nově zapamatuje vaše minulé konverzace a dokáže se k nim bez vyzvání vrátit.
Pamatování konverzace sice Gemini už umí několik měsíců, avšak nyní jste museli asistenta vždy vyzvat, aby si na vaši konverzaci takzvaně rozpomněl. Nyní to Google Gemini zvládne sám.
Díky tomu dokáže Gemini podávat ještě více personalizované odpovědi. Google pak tuto funkci vysvětluje v modelovém případě. Uživatel například požádá Gemini o pomoc při tvorbě videa s japonskou tematikou, načež Gemini samozřejmě pomůže.
Když poté uživatel Gemini využije například o několik měsíců později a zeptá se na radu ohledně videí na YouTube, Gemini může třeba navrhnout video o japonském jídle.
Novou funkci Google pro Gemini automaticky zapne a na každém uživateli bude, jestli ji chce využívat. Pokud ne, vystačí jít do nastavení Gemini a v záložce Osobní kontext vypnout pamatování minulých konverzací s Gemini.
Podaří se Googlu vyvarovat chybám?
Podobnou funkci již spustil i největší konkurent Google Gemini, kterým je ChatGPT od OpenAI. Společnost funkci spustila v dubnu letošního roku, avšak záhy se objevily nemilé chyby a ChatGPT si často vymýšlelo. OpenAI samozřejmě ihned začalo pracovat na nápravě.
Na toto téma se ovšem vyjádřil i tiskový mluvčí Googlu, Elijah Lawal. Ten ve zkratce uvedl, že Google se snaží poskytnou co nejlepší zážitek a jeho cílem je vytvořit co nejspolehlivějšího osobního asistenta, jenž zkrátka musí mít tyto informace. Pokud ale uživatel nebude spokojen, může funkci jednoduše vypnout.
Postupné zavádění nové funkce
Funkce pro ještě více personalizovaný obsah Google aktuálně zavádí do modelu Gemini 2.5 Pro. Zatím ale americký gigant novinku nevypustil do celého světa a aktualizace probíhá po jednotlivých lokalitách. V budoucnu se nová funkce rozšíří i pro model Gemini 2.5 Flash.