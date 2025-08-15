Logo Mobilizujeme.cz

Google Gemini dostává vylepšení, kterým maže náskok populárního ChatGPT

Tomáš Rajnoch
Google Gemini | foto: Nichehacks
Google Gemini | foto: Nichehacks

Umělá inteligence od Googlu je zase o kus použitelnější. Nejnovějším vylepšením je přidání dlouhodobější paměti, které podstatně zlepšuje výsledky.

Nové schopnosti AI od Google

Modelů umělé inteligence je dnes poměrně mnoho a jedním z největších hráčů na tomto poli je Google. Ten provozuje jazykový model Gemini. Jde o chatbota, jenž je nabízen v několika variantách a umí spoustu šikovných věcí.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Nyní americká společnost zveřejnila podrobnosti o aktualizaci Gemini, která do jazykového modelu přináší jednu skvělou funkci. Gemini si nově zapamatuje vaše minulé konverzace a dokáže se k nim bez vyzvání vrátit.

Pamatování konverzace sice Gemini už umí několik měsíců, avšak nyní jste museli asistenta vždy vyzvat, aby si na vaši konverzaci takzvaně rozpomněl. Nyní to Google Gemini zvládne sám.

Gemini na mobilu | foto: Matěj Srb
Gemini na mobilu | foto: Matěj Srb

Čtěte také: Jak nastavit Gemini do češtiny – návod pro začátečníky

Více personalizovaný obsah

Díky tomu dokáže Gemini podávat ještě více personalizované odpovědi. Google pak tuto funkci vysvětluje v modelovém případě. Uživatel například požádá Gemini o pomoc při tvorbě videa s japonskou tematikou, načež Gemini samozřejmě pomůže.

Když poté uživatel Gemini využije například o několik měsíců později a zeptá se na radu ohledně videí na YouTube, Gemini může třeba navrhnout video o japonském jídle.

Novou funkci Google pro Gemini automaticky zapne a na každém uživateli bude, jestli ji chce využívat. Pokud ne, vystačí jít do nastavení Gemini a v záložce Osobní kontext vypnout pamatování minulých konverzací s Gemini.

Podaří se Googlu vyvarovat chybám?

Podobnou funkci již spustil i největší konkurent Google Gemini, kterým je ChatGPT od OpenAI. Společnost funkci spustila v dubnu letošního roku, avšak záhy se objevily nemilé chyby a ChatGPT si často vymýšlelo. OpenAI samozřejmě ihned začalo pracovat na nápravě.

Na toto téma se ovšem vyjádřil i tiskový mluvčí Googlu, Elijah Lawal. Ten ve zkratce uvedl, že Google se snaží poskytnou co nejlepší zážitek a jeho cílem je vytvořit co nejspolehlivějšího osobního asistenta, jenž zkrátka musí mít tyto informace. Pokud ale uživatel nebude spokojen, může funkci jednoduše vypnout.

Postupné zavádění nové funkce

Funkce pro ještě více personalizovaný obsah Google aktuálně zavádí do modelu Gemini 2.5 Pro. Zatím ale americký gigant novinku nevypustil do celého světa a aktualizace probíhá po jednotlivých lokalitách. V budoucnu se nová funkce rozšíří i pro model Gemini 2.5 Flash.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč
PR článek

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak
Luboš Srb

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak

Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit
Ondřej Koníček

Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách
Pavel Škopek

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením
Tomáš Rajnoch

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost
Ondřej Koníček

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost

Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě
Richard Šimáček

Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě

Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?
Ondřej Koníček

Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu
Ondřej Koníček

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu