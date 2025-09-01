Logo Mobilizujeme.cz

Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?

Ondřej Koníček
Kampaň proti krádežím telefonů | foto: Daily Mail
Kampaň proti krádežím telefonů | foto: Daily Mail

Krádeže mobilů v Londýně jsou na denním pořádku. Na Oxford Street proto vznikla kampaň „Mind the Grab“, která varuje chodce před zloději.

Gangy zlodějů telefonů sužují Londýn

Mobilní telefony jsou jedním z nejčastějších terčů pouličních zlodějů, kteří mají jednoduchý a stále stejný, ale o to účinnější „modus operandi“. Bohužel jsme si zvykli koukat do displejů mobilních telefonů za všech okolností, klidně i při chůzi po městě, a právě na to zloději vsázejí.

K oběti, která buď telefonuje, chatuje, nebo je zabraná do sledování displeje a moc tak nevnímá okolí, se přiblíží rychle a nepozorovaně na kole, skútru, motocyklu či podobném prostředku. Do té doby nic netušící oběti pak ve zlomku vteřiny vytrhnout telefon z rukou a míří do rušných ulic.

Šance za reakci či rychlé zastavení takové krádeže je velmi malá a samozřejmě platí, že čím větší město, tím větší prostor pro zločince a vyšší počet krádeží. V Londýně, tedy britské metropoli a jednom z největších center v Evropě, dokonce řádí celé gangy a sužují tamní obyvatele.

Londýnská kampaň proti zlodějům

Krádeže mobilních telefonů jsou v Londýně opravdu na denním pořádku a jednou z oblastí, která je jimi nejvíce postižena, je slavná Oxford Street. Tamní obchodní řetězec s elektronikou Currys proto spustil kampaň, která návštěvníky této čtvrti o problému informuje a má pomoct krádežím předejít.

Na tamní chodníky byla pár desítek centimetrů od okrajového obrubníku aplikována fialová čára s nápisem „Mind the Grab“ a grafikou, která odkazuje na krádež telefonu. Má chodce varovat před tím, aby se přiblížili k silnici, odkud zloději často operují za pomocí skútrů, kol, nebo motocyklů.

Nápis „Mind the Grab“ je evidentní parafrází v londýnském metru používaného nápisu Mind the Cap, který cestující varuje na mezeru mezi vozem metra a nástupištěm. To, že jsou krádeže telefonů v Londýně významným a velkým problémem, uvedlo v nedávném průzkumu 88 % dotázaných.

Ne všem se tato kampaň zamlouvá

Tuto kampaň společnosti Currys podpořila jak Westminsterská rada, v jejíž obvodu se ulice nachází, tak Metropolitní policie, nicméně ne všichni s ní souhlasí a vnímají ji kladně. Někteří ji označují za nesmyslnou a myslí si, že by spíše měly být posíleny policejní hlídky v ulicích města.

Zdroj: Daily Mail

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)
Tomáš Rajnoch

Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)

iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM
Ondřej Koníček

iPhone 17 nebude mít slot na fyzickou SIM kartu. Apple přejde na eSIM

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix a jeho novinky: Druhá část Wednesday, hit od konkurence a další (86. díl)

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (191. díl)

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet
Ondřej Koníček

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ vydává již 36. řadu Simpsonovi, nové díly Vetřelce a další novinky (5. díl)

LEGO komunita žasne. Fanoušek postavil legendární počítač Apple iMac G3
Ondřej Koníček

LEGO komunita žasne. Fanoušek postavil legendární počítač Apple iMac G3

Tyto 2 naprosto převratné technologie zamíří do mobilních telefonů
Ondřej Koníček

Tyto 2 naprosto převratné technologie zamíří do mobilních telefonů

Ceny padly na minimum. Doplňky pro MacBook a iPad teď koupíte za pár stovek
PR článek

Ceny padly na minimum. Doplňky pro MacBook a iPad teď koupíte za pár stovek