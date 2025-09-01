Fialový pruh na chodníku prý zamezí krádežím telefonů. Jak má tohle zafungovat?

Krádeže mobilů v Londýně jsou na denním pořádku. Na Oxford Street proto vznikla kampaň „Mind the Grab“, která varuje chodce před zloději.
Gangy zlodějů telefonů sužují Londýn
Mobilní telefony jsou jedním z nejčastějších terčů pouličních zlodějů, kteří mají jednoduchý a stále stejný, ale o to účinnější „modus operandi“. Bohužel jsme si zvykli koukat do displejů mobilních telefonů za všech okolností, klidně i při chůzi po městě, a právě na to zloději vsázejí.
K oběti, která buď telefonuje, chatuje, nebo je zabraná do sledování displeje a moc tak nevnímá okolí, se přiblíží rychle a nepozorovaně na kole, skútru, motocyklu či podobném prostředku. Do té doby nic netušící oběti pak ve zlomku vteřiny vytrhnout telefon z rukou a míří do rušných ulic.
Šance za reakci či rychlé zastavení takové krádeže je velmi malá a samozřejmě platí, že čím větší město, tím větší prostor pro zločince a vyšší počet krádeží. V Londýně, tedy britské metropoli a jednom z největších center v Evropě, dokonce řádí celé gangy a sužují tamní obyvatele.
Londýnská kampaň proti zlodějům
Krádeže mobilních telefonů jsou v Londýně opravdu na denním pořádku a jednou z oblastí, která je jimi nejvíce postižena, je slavná Oxford Street. Tamní obchodní řetězec s elektronikou Currys proto spustil kampaň, která návštěvníky této čtvrti o problému informuje a má pomoct krádežím předejít.
Na tamní chodníky byla pár desítek centimetrů od okrajového obrubníku aplikována fialová čára s nápisem „Mind the Grab“ a grafikou, která odkazuje na krádež telefonu. Má chodce varovat před tím, aby se přiblížili k silnici, odkud zloději často operují za pomocí skútrů, kol, nebo motocyklů.
Nápis „Mind the Grab“ je evidentní parafrází v londýnském metru používaného nápisu Mind the Cap, který cestující varuje na mezeru mezi vozem metra a nástupištěm. To, že jsou krádeže telefonů v Londýně významným a velkým problémem, uvedlo v nedávném průzkumu 88 % dotázaných.
Ne všem se tato kampaň zamlouvá
Tuto kampaň společnosti Currys podpořila jak Westminsterská rada, v jejíž obvodu se ulice nachází, tak Metropolitní policie, nicméně ne všichni s ní souhlasí a vnímají ji kladně. Někteří ji označují za nesmyslnou a myslí si, že by spíše měly být posíleny policejní hlídky v ulicích města.