Extrémně levný mobil od Redmi má vlajkový design. Nestojí ani tři tisíce

Redmi představilo zhruba před měsícem novinku s označením A4 5G, jejíž hlavní předností je poměr cena / výkon. Jedná se o jeden z nejlacinějších 5G telefonů současnosti a nyní se tento model dostal do Indie, což znamená, že by měl být brzy dostupný i na ostatních trzích, včetně toho našeho. Co všechno Redmi A4 5G vlastně nabízí?